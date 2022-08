Axel Zingle kraait victorie in openingsetappe Arctic Race of Norway

Axel Zingle heeft de eerste etappe van de Arctic Race of Norway op zijn naam geschreven. De Fransman van Cofidis was de snelste aan de aankomst in Mo i Rana na een koers van 186,6 kilometer. Zingle is natuurlijk ook de eerste leider in het algemeen klassement.

De eerste etappe van de Arctic Race of Norway kende als start- en finishplaats Mo i Rana, een stad in het noorden van het land. Onderweg moesten de renners tweemaal de Korgfjellet (10,5 km aan 5,3%) bedwingen, maar ook het slechte weer was een lastige factor. De hemel was continu grijs en het regende de hele dag door, waardoor de regenjasjes nooit naar de volgauto gebracht werden.

Dat slechte weer speelde voor Aaron Van Poucke (Sport Vlaanderen-Baloise), Luis Angel Maté (Euskaltel-Euskadi), Stephen Bassett (Human Powered Health), Sam Culverwell (Trinity Racing) en thuisrijder Eirik Lunder (Team Coop) echter klaarblijkelijk geen grote rol. De vijf sloegen de handen in elkaar en creëerden een vlucht van de dag. De voorsprong van het vijftal bedroeg lange tijd een goede vier minuten.

Aanvallen na de Korgfjellet

Veel gebeurde er niet in de eerste tientallen kilometers. Pas op de tweede beklimming van de lastige Korgfjellet, kregen we vooral wat beweging. De 23-jarige Lunder kreeg het even moeilijk, maar kon al snel zijn wagonnetje terug aanhangen. Het ging wel niet snel genoeg in de kop van de koers. Het peloton kwam op de tweede, en laatste, beklimming van de dag op anderhalve minuut van de leiders.

Na de afdaling van de Korgfjellet was het nog 70 kilometer tot aan de finish in Mo i Rana. Er stonden geen echte beklimmingen meer te wachten op de renners, maar echt vlak was het zeker niet. Dat terrein ligt Quinten Hermans wel. De renner van Intermarché-Wanty-Gobert versnelde met een heleboel andere renners in de vallei. Ploegen als Israel-Premier Tech en BikeExchange-Jayco toonde zich bedrijvig.

Peloton maakt zich op voor sprint

Uiteindelijk waren het Krists Neilands (Israel-Premier Tech) en Jens Reynders (Sport Vlaanderen-Baloise) die een tijdje voor het peloton uitreden, maar lang zong het duo het niet uit. Dat kwam mede door het tempo in het peloton, dat door onder anderen Taco van der Hoorn bijzonder hoog lag. Nadat Reynders en Neilands werden ingerekend keerde de rust terug in het peloton. De vluchters konden op die manier hun voorsprong terug een beetje uitbreiden.

Op 23 kilometer van de finish werden ze uiteindelijk gegrepen door het jagende peloton. Het initiatief kwam voornamelijk van Uno-X, die in hun thuisland zichzelf toonden. Vervolgens kwamen de sprintersploegen naar voor. In de slotkilometers was het Team DSM dat zich aan kop van het peloton nestelde. Even werd er nog aangevallen, maar een sprint leek onvermijdbaar in Mo i Rana.

De echte sprinters kwamen er niet aan te pas, het was een zware dag in Noorwegen. In de gietende regen was het Axel Zingle die als eerste aanging. Niemand kwam in de buurt van de 23-jarige Zingle. Gleb Syritsa, die zijn eerste koers reed voor Astana Qazaqstan, en Mathieu Burgaudeau mochten mee op het podium.