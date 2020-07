Axel Merckx en Patrick Lefevere lachen om André Hazes junior vrijdag 3 juli 2020 om 15:24

Het optreden van André Hazes junior in het tv-programma Vive La Vie van Karl Vannieuwkerke heeft tot enige hilariteit geleid bij wielervolgers. De Nederlandse zanger wist niet wie Eddy Merckx was, en daar reageerden Axel Merckx en Patrick Lefevere gevat op via social media.

Axel Merckx, zoon van Eddy en tegenwoordig teammanager van Hagens Berman Axeon, schrijft: “Ik denk ook niet dat mijn vader weet wie André Hazes junior is, dus… Gelijkspel?”

Ploegbaas Patrick Lefevere van Deceuninck-Quick-Step weet wat meer over het privéleven van de volkszanger en reageert op het bericht van Axel. “Haha, maar misschien je moeder wel”, aldus een lachende Lefevere.

Het tv-programma Vive La Vie vervangt deze periode de eigenlijk geplande afleveringen van Vive Le Vélo. Dat wielerprogramma kan vanwege de uitgestelde Tour de France deze maand niet door gaan en is afgelost door een programma dat een meer algemene insteek heeft.

Denk niet dat mijn Vader weet André Hazes Jr is… dus … gelijkspel?😂 — Axel Merckx (@axelmerckx) July 2, 2020

Ha ha. Maar je ma misschien wel 😂 https://t.co/gyJn6Nmlv2 — Patrick Lefevere (@PatLefevere) July 3, 2020