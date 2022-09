Axel Laurance klopt Jonathan Milan na chaotische finale in CRO Race

Axel Laurance heeft de vierde etappe van de CRO Race gewonnen. De lange en heuvelachtige rit eindigde in een sprint. De slotkilometers kende veel bochten, die door de regen best gevaarlijk waren. Jonathan Milan eindigde als tweede in de chaotische sprint en blijft leider in het algemeen klassement.

Met 219 kilometer was de vierde etappe van de CRO Race bijzonder lang. Er stonden heel wat hoogtemeters op het programma, maar echte lange beklimmingen waren niet toegevoegd aan de route. Al snel na het startsein in Biograd na Moru, een klein stadje aan de Adriatische kust, reden er zes renners weg uit het peloton.

Kristjan Hocevar (Adria Mobil), Rainer Kepplinger (Hrinkow Advarics Cycleang), Tobiasz Pawlak (HRE Mazowsze Serce Polski), Eugenio Sánchez (Equipo Kern Pharma), Linus Stari (Team Vorarlberg) en Anze Skok (Ljubljana Gusto Santic) waren de aanvallers in kwestie. De voorsprong van de zeskoppige vlucht van de dag bedroeg nooit meer dan vier minuten.

Nerveuze finale

In de gietende regen sloop het peloton steeds dichter en dichter bij de koplopers. Onder leiding van de mannen van INEOS Grenadiers werd het laatste gat op veertien kilometer van de streep dichtgereden. Vervolgens was het volle gas richting een beklimming van derde categorie, de Dramalj. Met 1000 meter was de heuvel niet lang, maar het gemiddelde stijgingspercentage bedroeg wel 8%.

Max Poole was de renner die het tempo verzorgde op de Dramalj. Dat was echter niet genoeg om snelle mannen als Jonathan Milan en Elia Viviani te lossen. Net voor de top werd er nog aangevallen door Alexis Guérin en Chris Hamilton, maar het peloton brak niet in stukken. De renners van Bahrain Victorious schakelden dan ook meteen na de Dramalj en zorgden voor een knappe sprinttrein.

Regen zorgt voor vreemde sprint

Er werd zeer behoedzaam door de bochten gereden in de laatste kilometer, de wegen waren zeer glad door de regen, waardoor we een aparte sprint kregen. Milan verloor en aantal posities en werd in de laatste honderd meter zelfs gehinderd door ploegmaat Matej Mohoric, die derde werd. Het was Axel Laurance die zijn sprint perfect kon timen en naar zijn eerste profzege sprintte. Milan deed nog een ultieme jump, maar moest vrede nemen met plaatst twee.

Door zijn tweede plaats breidt Milan zijn voorsprong in het algemeen klassement weer een beetje uit. Jonas Vingegaard volgt nu op tien seconden.