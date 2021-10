Australische wielrenner opgepakt in Andorra voor mishandelen van zijn vrouw

Een Australische profwielrenner die woonachtig is in Andorra, is afgelopen woensdag in La Massana opgepakt vanwege het mishandelen van zijn vrouw. De vrouw werd op straat mishandeld nadat ze een poging deed om de gezamenlijke woning te ontvluchten.

Het is vooralsnog nog onduidelijk wie is opgepakt, maar de verdachte woont al jaren in het dwergstaatje Andorra, zo meldt een lokale krant op basis van informatie van de politie. De man werd woensdagmiddag, rond 16.00 uur, in de kraag gevat door de politie en moest donderdagochtend voor de rechtbank verschijnen.

De man is gearresteerd op verdenking van ‘het aantasten van de fysieke en morele integriteit in huiselijke kring’.