Aude Biannic verlengt contract bij Movistar met twee jaar

Aude Biannic zal ook in 2023 en 2024 uitkomen voor de vrouwenploeg van Movistar. De 31-jarige Française heeft namelijk haar aflopende contract verlengd met nog eens twee seizoenen. Dat heeft haar Spaanse werkgever vandaag laten weten via een perscommuniqué.

Biannic is een van de sterkhouders van de ploeg, aangezien ze er al bij is vanaf het prille begin van de vrouwenformatie in 2018. De renster is momenteel bezig aan haar vijfde seizoen voor de Spaanse telecombrigade. Biannic koerst vaak in dienst van kopvrouwen als Annemiek van Vleuten en Emma Norsgaard, maar mag af en toe ook haar eigen kans gaan.

“Ik ben erg blij met mijn contractverlenging, want de ploeg voelt echt als een soort familie. We stuwen elkaar naar een hoger niveau en dat werkt zeer motiverend. Ik ga de komende maanden met veel enthousiasme tegemoet, met de Giro Donne en de allereerste Tour de France Femmes avec Zwift op de planning. We gaan in beide koersen voor de overwinning.”