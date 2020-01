Attilio Viviani slaat meteen toe in La Tropicale Amissa Bongo maandag 20 januari 2020 om 13:46

Attilio Viviani heeft de eerste etappe gewonnen in de Gabonese rittenkoers La Tropicale Amissa Bongo. In Ebolowa was de Italiaanse neoprof van Cofidis de snelste in de massasprint. In 2019 won hij al stagiair al de Belgische eendagswedstrijd Schaal Sels. Lorrenzo Manzin (Total Direct Energie) werd tweede, voor Biniam Girmay (Nippo Delko One Provence).

La Tropicale Amissa Bongo speelt zich voor het grootste gedeelte af op Gabonees grondgebied, maar vandaag werd ook een uitstapje gemaakt naar buurland Kameroen. Daar lag ook de finish getrokken van de 149 kilometer lange etappe van Bitam naar Ebolowa. Cofidis is de enige ploeg uit de WorldTour op de startlijst van de .1-rittenkoers, die verder twee ProTeams en een hele ris continentale en nationale teams telt.

In de eerste twintig kilometer van deze openingsetappe reden drie renners weg. Adil El Arbaoui, Dawit Yemane en Moise Mugisha, rijdend voor de nationale teams van respectievelijk Marokko, Eritrea en Rwanda, sloegen de handen ineen en pakten maximaal zeven minuten voorsprong op het peloton. Pierre-Luc Périchon (Cofidis) reed lange tijd tussen de kopgroep en het peloton en zou vijftig kilometer voor de finish aansluiten vooraan.

Voorsprong loopt rap terug

Het verschil met de achtervolgende groep was op dat moment nog maar enkele minuten. Total Direct Energie en ook Périchons ploegmaats bij Cofidis werkten hard om hun sprinters Lorrenzo Manzin en Attilio Viviani zo goed mogelijk in stelling te brengen. Op dertig kilometer van de finish waren de vier koplopers bijgehaald. Dat nodigde uit tot nieuwe aanvallen. Eerst viel Joseph Areruya aan en hij zag even later Carlos Iván Oyarzún en Julien Antomarchi aansluiten.

Ook die ontsnappingspoging werd evenwel ongedaan gemaakt, waarna een sprint de ritwinnaar moest aanwijzen. Het was vervolgens Attilio Viviani, de jongere broer van Europees kampioen Elia Viviani, die het tafellaken naar zich toetrok bij zijn profdebuut. Zijn eerste profzege boekte hij vorig jaar al toen hij als stagiair bij Cofidis de Schaal Sels won. Het resulteerde in een contract bij de Franse WorldTour-ploeg.

.@AttilioViviani, irmão de Elia, é o primeiro Viviani a vencer em 2020. Foi na primeira etapa da @tropicale2020 #TAB2020 pic.twitter.com/ju3JuFgYDk — País do Ciclismo (@DoCiclismo) January 20, 2020