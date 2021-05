Attila Valter verovert witte trui in Giro d’Italia: “Ik heb enorm afgezien”

Hoewel hij in de vierde etappe van de Giro d’Italia tekort kwam voor de dagzege, was het toch een bijzondere dag voor Attila Valter. De jonge Hongaar mocht namelijk de witte trui aantrekken als leider van het jongerenklassement. “Dit is mijn grootste prestatie tot nog toe in mijn carrière.”

De 22-jarige Valter ging mee in de ontsnapping en kwam na een slijtageslag uiteindelijk als zesde over de meet in Sestola. “Het was zo’n zware dag dat ik een paar minuten nodig heb om te realiseren wat er is gebeurd”, zegt Valter in een reactie op de site van zijn werkgever, kort na de finish. “Ik heb enorm afgezien, maar op de laatste klim worden mijn benen altijd beter.”

“Ik voel dat ik nog niet in topvorm ben, dus ik ben heel blij om na vier ritten in deze positie te staan”, vervolgt Valter. ” Ik weet niet wat de toekomst voor mij in petto heeft, maar dit is mijn grootste prestatie tot nog toe in mijn carrière.”

Valter begint aan de vlakke vijfde etappe richting Cattolica als de nummer zes in het algemeen klassement, op één minuut van rozetruidrager Alessandro De Marchi. Zelf mag hij de etappe afwerken in de Maglia Bianca. “Ik had het niet verwacht, maar ik ben er ontzettend blij mee. We zullen zien hoe lang ik deze trui kan verdedigen, maar ik ga gewoon mijn best doen. Ik ga het sowieso blijven proberen om mee te zitten in de juiste ontsnapping.”

In de strijd om de witte trui heeft Valter 24 seconden voorsprong op Aleksandr Vlasov. Remco Evenepoel volgt als nummer drie in dit klassement op 28 tellen van de Hongaar.