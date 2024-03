vrijdag 1 maart 2024 om 11:11

Attila Valter kopman Visma | Lease a Bike in Strade Bianche: “Voelt een beetje onwenning”

Visma | Lease a Bike schuift Attila Valter naar voren als kopman voor Strade Bianche. Niet verwonderlijk, want in de voorgaande twee edities werd de Hongaar respectievelijk vierde en vijfde. “Het is een eer om kopman te mogen zijn”, zegt hij op de ploegsite.

“Ik kan nauwelijks bevatten dat mannen als Christophe (Laporte, red.) en Sepp (Kuss, red.), niet de minste gravelrijders, werk zullen verrichten voor mij”, vervolgt Valter. “Dat voelt een beetje onwennig, maar ook daar put ik weer een hoop kracht uit. Ik hoop het vertrouwen van de ploeg uit te betalen in de vorm van een goed resultaat.”

Favoriete koers

Strade Bianche is de favoriete koers van Valter. “Ik kom oorspronkelijk uit het mountainbiken. Het koersen over onverharde wegen ligt me nauw aan het hart”, legt hij uit. “Daarnaast houd ik van het Toscaanse landschap. Het is een van de meest spectaculaire races van het jaar. Het wordt mijn derde deelname. De eerste twee deelnames bevielen goed, met tweemaal een topvijfklassering.”

Met de vorm zit het wel goed, geeft Valter aan. Per slot van rekening eindigde hij onlangs als vijfde in de UAE Tour. “Ik heb een prima week in de Verenigde Arabische Emiraten achter de rug. Ook gedurende de trainingen loopt het lekker. Ik kan wel stellen dat ik er klaar voor ben”, aldus de 25-jarige renner.

Parcours en concurrentie

Valter denkt dat het aangepaste parcours van Strade Bianche – de koers is langer geworden en bevat nóg meer gravelstroken – in zijn voordeel is. “Ik houd van zware en uitdagende koersen. Het is mijn eerste eendagskoers van het seizoen. Ik heb mezelf positief verrast met mijn vijfde plek in de UAE Tour. Daar haal ik veel voldoening en motivatie uit.”

Winnen zal echter niet gemakkelijk worden voor Valter. Hij zal dan onder meer oud-winnaar Tadej Pogacar en titelverdediger Tom Pidcock moeten kloppen. “We hopen het resultaat van vorig jaar te evenaren, of zelfs te verbeteren. Persoonlijke ontwikkeling is voor mij het grootste doel in het wielrennen. Het zou geweldig zijn om in de buurt van het podium te komen. De geluksfactor gaat echter hoe dan ook een rol spelen, bij iedere deelnemer.”

Van Dongen: “Podium zou fantastisch zijn”

Naast Valter en de reeds genoemde Laporte en Kuss, staan voor Visma | Lease a Bike ook Ben Tulett, Bart Lemmen, Milan Vader en Julien Vermote aan de start. Ploegleider Arthur van Dongen bevestigt dat Valter zaterdag de kopman van Visma | Lease a Bike is. “Die status heeft hij, mede door zijn resultaten hier in Strade Bianche, meer dan verdiend”, klinkt het.

“We starten met een zeer sterke ploeg, met onder meer ook Christophe Laporte en Sepp Kuss in de gelederen. Sepp heeft recent in Jaén nog bewezen zichzelf thuis te voelen op de gravelstroken. Met de vorm en het vertrouwen van de jongens aan de start zit het wel goed. Het podium zou fantastisch zijn, maar een evenaring van Attila’s resultaat van vorig jaar stemt ons ook tevreden.”