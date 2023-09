vrijdag 15 september 2023 om 18:27

Attila Valter hekelt berichten op sociale media over ploegtactiek: “Het is irritant”

Attila Valter liet na de negentiende etappe van de Vuelta a España nog even zijn licht schijnen op de veelbesproken situatie rondom de klassementsrenners van Jumbo-Visma. De Hongaar voelde zich genoodzaakt om de berichten die op sociale media die onrust in de ploeg suggeren te weerspreken. “De sfeer is totaal anders dan wordt gezegd”, zei hij bij Eurosport.

“Er zijn geen hard feelings en we blijven samen”, ging hij verder. “Ik heb nog tijd nodig om te realiseren wat we hebben bereikt. Dit is historisch. Je kan van onze ploeg vinden wat je wil, maar ik ben supertrots. We genieten hier echt van als team. We hebben acht supergemotiveerde renners”, aldus Valter.

De 25-jarige coureur ging ook nog even in op de controverse rondom de ploegentactiek van de Nederlandse formatie. “Alle meningen zijn irritant. Ik zou willen dat ik niet op social media had gekeken. Er zijn te veel meningen, iedereen vindt zichzelf ploegleider. Het is makkelijk oordelen van buitenaf”, deed hij zijn relaas.

“Iedereen blij met Kuss in het rood”

“Het team heeft hen de vrijheid te geven om te koersen voor de overwinning. Iedereen ziet Sepp Kuss graag winnen, maar als je een kampioen als Primoz Roglic bent, wil je ook voor de winst blijven gaan. Uiteindelijk is iedereen is blij met Kuss in het rood, ook Roglic”, ging hij verder.

Ook sprak Valter nog over de voorlaatste etappe van de Vuelta over heuvelachtig terrein. “Het wordt een belangrijke etappe. Het gaat heel lastig worden. Het is een vreemde rit. Als er drie lange beklimmingen inzitten kunnen we ons met drie van zulke sterke renners makkelijk staande houden, maar morgen is het moeilijk controleren. We zullen van alle kanten aangevallen worden”, besloot hij.