Attila Valter behoudt het roze: “Alejandro Valverde zou zeggen dat we tactisch perfect waren”

Attila Valter behield zaterdag de roze trui. Op een zware inspanning op de slotklim na had de Hongaar een relatief makkelijke dag. “Grootmeester Alejandro Valverde zou zeggen dat we tactisch perfect waren”, zegt de rozetruidrager na afloop. “De vroege vlucht was goed, niet te groot en er zaten voor het algemeen klassement geen gevaarlijke renners tussen. Dus konden we makkelijk controleren.”

“Mijn ploeg heeft een goed tempo gereden, waardoor ik fris aan de voet van de slotklim kwam. Die moest ik overleven. Ik ben blij dat dat is gelukt en dat ik morgen nog een dag in de roze trui mag rijden. Ik heb niet gedacht aan aanvallen van de klassementsrenners, ik denk dat het voor hun niet ideaal is om nu al de roze trui te dragen. Zelf probeerde ik gewoon mijn focus te houden en te volgen. Het was erg hectisch met alle bochten.”

Na twee dagen in de roze trui is de Hongaar nog altijd niet uit zijn droom ontwaakt. “Ik zal hopelijk nooit aan dit gevoel gewend raken. In de eerste dagen vroeg ik me al af hoe Filippo Ganna zich zou voelen in de roze trui. Nou, dat gevoel heb ik nu. Heel veel fans riepen mijn naam”, eindigt hij.