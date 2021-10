Astana Qazaqstan versterkt zich met Basso en Henao van INEOS Grenadiers

Astana Qazaqstan heeft zich opnieuw versterkt met een renner van INEOS Grenadiers, nadat eerder al Gianni Moscon werd vastgelegd. Het zijn er dit keer zelfs twee: Leonardo Basso en Sebastian Henao. De 27-jarige Italiaan maakte in 2018 zijn debuut voor de Britse miljoenenploeg, terwijl de een jaar oudere Colombiaan dat in 2014 deed. Die laatste tekent voor één seizoen.

Basso verzekerde zich van twee jaar in het azuurblauwe tricot. “Dit is een van de grootste en oudste teams in de WorldTour”, enthousiasmeert de Italiaan zijn transfer in een persbericht. “Vele kampioen reden in het tenue van Astana, in haar rijke geschiedenis. Het doet me daarom plezier dat ik me de komende twee jaar bij dit team mag vervoegen. Ik ben Alexandr Vinokourov dankbaar voor het vertrouwen. Ik hoop dat terug te betalen in een ondersteunende rol, uiteraard met toewijding.”

Ook voor Henao is er een knechtenrol weggelegd. “Ik kijk eerlijk gezegd heel erg uit naar het rijden voor Astana. Dit is een nieuwe stap voor mij, een verandering waarvan ik hoop dat ik me verder kan ontwikkelen als profrenner”, vertelt de Colombiaanse pocketklimmer. “Ik wil Alexandr bedanken voor de kans en ik kijk uit naar het ontmoeten van mijn nieuwe ploeggenoten, om het shirt te dragen en om op mijn nieuwe fiets te rijden. Ik denk dat Astana Qazaqstan perfect aansluit bij mijn kwaliteiten.”

Beide renners behoorden bij INEOS Grenadiers niet tot de A-kern. Ze wonnen nog geen profkoers en Basso reed zelfs nog geen grote ronde. Henao deed vijf keer de Giro d’Italia en één keer de Vuelta a España. Samen zijn ze goed voor negen deelnames aan de Monumenten. “We wilden ons versterken voor de grote rondes en de klassiekers en daarin passen deze twee renners heel goed”, is Vinokourov van mening. “Sebastian is een goede helper voor onze kopmannen, terwijl we met Leonardo meer willen toewerken naar zijn kwaliteiten in de kasseienklassiekers.”