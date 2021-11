Astana Qazaqstan Team bevestigt terugkeer Andrey Zeits

Op deze site kon u eerder al lezen dat Andrey Zeits volgend jaar weer zal uitkomen voor Astana Qazaqstan Team, maar nu heeft de Kazachse formatie de transfer ook wereldkundig gemaakt. De 34-jarige Zeits tekent voor één jaar bij de formatie van Alexander Vinokourov.

De 34-jarige Kazachse renner reed sinds 2020 voor het Australische Team BikeExchange. Zeits kwam daarvoor lange tijd uit voor Astana: in 2008 maakte hij zijn profdebuut voor de Kazachse formatie. Zeits keert nu, na twee seizoenen in Australische loondienst, dus weer terug op het oude nest. “Daar ben ik natuurlijk heel erg blij mee. We hebben samen geweldige successen mogen vieren”, laat Zeits weten in een perscommuniqué van Astana Qazaqstan Team.

“Het is ook een geweldige kans om me opnieuw te bewijzen, om nieuwe doelen te stellen in de hoop ze ook te verwezenlijken. Ik ben ontzettend gemotiveerd en zal er alles aan doen om de kopmannen zo goed mogelijk bij te staan. Ik ken ze al erg goed en ik hoop ook mijn ervaringen te delen met de jongere ploegmaats.”

Vinokourov, die inmiddels weer de sportieve lijnen uitzet binnen Astana, ziet in Zeits een betrouwbare pion. “Andrey is een ontzettend sterke en betrouwbare renner. Een geweldige helper waar we altijd op kunnen bouwen tijdens een grote ronde. Hij kende de voorbije jaren niet enorm veel succes, maar ik denk dat hij belangrijk kan zijn voor Miguel Ángel López en Alexey Lutsenko.”