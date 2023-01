Astana Qazaqstan schuift Sánchez en Moscon naar voren in Tour Down Under

Astana Qazaqstan rekent in de Tour Down Under op twee ervaren krachten. Luis Léon Sánchez wordt na zijn comeback bij het Kazachstaanse team gelijk ingezet als kopman en die rol deelt hij in de opener van de WorldTour 2023 met Gianni Moscon.

De inmiddels 39-jarige Sánchez reed van 2015 tot en met 2021 al voor Astana, maar vertrok afgelopen seizoen naar Bahrain Victorious, om nu na een jaar weer terug te keren. Hij rijdt alweer voor de dertiende keer de Tour Down Under. In een vorig wielerleven, in 2005, wist Sánchez de ronde te winnen. Ook werd hij twee keer tweede, in 2006 en in 2010.

Voor Gianni Moscon is het zijn debuut in de Australische rittenkoers. Hij krijgt met Manuele Boaro, Fabio Felline en Leonardo Basso wel drie landgenoten mee. Voor de sprints rekent Astana Qazaqstan op Martin Laas, terwijl Dmitry Gruzdev de enige Kazach is in het zevental.

De Tour Down Under wordt verreden van 17-22 januari, maar zaterdag 14 januari is er al een criterium in Adelaide als opwarmer voor de rittenkoers.