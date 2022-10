Astana Qazaqstan met afscheidnemende Nibali in Ronde van Lombardije

Astana Qazaqstan zal met Vincenzo Nibali aan de start van de Ronde van Lombardije verschijnen. De najaarsklassieker zal voor Vincenzo Nibali zijn laatste koers zijn als prof. De tweevoudig winnaar zal dus gebrand zijn op een goed resultaat om zijn carrière mee af te sluiten. Een andere blikvanger in de selectie is de Colombiaan Miguel Ángel López.

Nibali wist de koers in 2015 en 2017 al een keer te winnen. Die eerste keer deed hij dat ook al in dienst van de Kazachse formatie, nadat hij de concurrentie gelost had door een bliksemafdaling van de Civiglio. De tweede keer won hij in de kleuren van Bahrain-Merida. In 2018 werd hij ook nog tweede achter de Fransman Thibaut Pinot. Vorige week werd de Siciliaan nog vierde in de Coppa Agostini en deze week kwam hij als dertiende over de streep in Tre Valli Varesine. Met zijn vorm lijkt het dus wel goed te zitten.

Mocht Nibali toch niet de benen hebben kan de ploeg eventueel ook nog rekenen op López. Op papier zou de Colombiaan het lastige parcours goed aan moeten kunnen. Over zijn vorm zijn echter vraagtekens. Weliswaar eindigde hij in de Vuelta a España als vierde, maar in de Giro dell’Emilia werd hij vorige week teleurstellend 52e terwijl hij Tre Valli Varesine niet wist uit te rijden.

Naast de twee blikvangers zullen Christian Scaroni, Javier Romo, David de la Cruz, Samuele Batistella en Simone Velasco aan de start verschijnen namens de ploeg van Aleksandr Vinokourov.

Selectie Astana Qazaqstan voor Ronde van Lombardije (8 oktober)

Christian Scaroni

Javier Romo

David de la Cruz

Vincenzo Nibali

Miguel Ángel López

Samuele Battistella

Simone Velasco