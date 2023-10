dinsdag 31 oktober 2023 om 11:51

Astana Qazaqstan maakt volgende aanwinst bekend

Daniil Marukhin wordt volgend jaar prof bij Astana Qazaqstan. De 24-jarige Kazach, die afgelopen seizoen uitkwam voor Vino SKO, heeft een contract voor twee jaar getekend bij het WorldTeam.

Maruhkin kwam de voorbije zes jaar uit voor Kazachse Contintental-teams. Hij spreekt van een ‘grote stap’ nu hij zich aan zal sluiten bij Astana Qazaqstan. “Vanaf het begin van mijn carriere had ik een duidelijk doel: prof worden, bij Astana komen, het shirt van het grootste wielerteam van Kazachstan dragen”, zegt hij op de site zijn toekomstige werkgever. “De laatste jaren ben ik serieus verbeterd. Door had werk heb ik mijn eerste resultaten behaald op Continental-niveau.”

Met die resultaten zal Maruhkin onder andere doelen op zijn eindzege in de Grand Prix Kültepe (1.2), Tour of Van (2.2) en de Anniversary Tour of The Republic (2.2), allen in Turkije. Ook won hij de Tour of Bostonliq I (1.2), een tijdriteendaagse in Oezbekistan.

“De laatste twee jaar heeft Daniil zichzelf heel goed laten zien op de Continental-kalender”, stelt Alexandr Vinokourov, de teambaas van Astana Qazaqstan. “Het is daarom behoorlijk logisch dat het moment is gekomen dat deze renner een kans krijgt in de WorldTour bij het grootste team uit zijn land. (…) Natuurlijk is de WorldTour een heel andere wereld, waar je opofferingen voor nodig zijn en een volledige toewijding aan wielrennen. Maar deze atleet heeft laten zien heel gemotiveerd te zijn en een verlangen om een goede prof te worden.”

Astana Qazaqstan 2024

Maruhkin is zeker niet de enige nieuwkomer bij Astana Qazaqstan in 2024. Eerder maakte het WorldTeam al de komst van elf andere renners bekend, onder wie Ide Schelling, Anthon Charmig, Davide Ballerini, Rüdiger Selig en Michael Mørkøv. Die laatste renners zullen vooral belangrijk worden in de lead-out van Mark Cavendish, die toch nog een jaar doorgaat. De Brit zal volgend jaar jagen op zijn 35ste ritzege in de Tour de France om zo Eddy Merckx achter te laten en alleen-recordhouder te worden.