Astana Qazaqstan-kopman De la Cruz moet ziek opgeven

David De la Cruz ontbreekt vandaag in de laatste etappe van Parijs-Nice. De Spaanse kopman van Astana Qazaqstan is vannacht ziek geworden en moet daardoor verstek laten gaan voor de rit van Nice naar Nice.

De la Cruz was deze editie van Parijs-Nice de vooruitgeschoven van Astana Qazaqstan. De klimmer behaalde de hele week geen top-10 notering, maar stond in het algemeen klassement wel op een elfde plaats, kort achter nummer tien João Almeida.

Niet voor het eerst deze week komt er een ziektegeval aan het licht in het Franse peloton. Eerder zag Astana Qazaqstan al Samuele Battistella, Stefan de Bod, Yevgeniy Fedorov, Dmitriy Gruzdev en Yuriy Natarov afstappen. Dit betekent dat Fabio Felline de enige nog overgebleven renner is van het Kazachstaanse WorldTeam.

Astana Qazaqstan reageert op social media gevat op de opgave van De la Cruz: “Dit is niet onze allerbeste Parijs-Nice.”

🇫🇷 RACE: @ParisNice

Not our best Paris-Nice. @iamdlax got sick overnight and will not start in final stage. #ParisNice #AstanaQazaqstanTeam

— Astana Qazaqstan Team (@AstanaQazTeam) March 13, 2022