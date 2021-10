Astana Qazaqstan houdt Felline, Martinelli, Boaro en Tejada aan boord

Astana Qazaqstan kan ook volgend seizoen rekenen op de diensten van Fabio Felline (31), Davide Martinelli (28), Manuele Boaro (34) en Harold Tejada (24). De Italianen en de Colombiaan tekenen allemaal een nieuw tweejarig contract, dat hen tot eind 2023 aan de ploeg bindt.

“We zijn een sterke en ambitieuze groep aan het samenstellen”, aldus ploegmanager Alexander Vinokourov. Felline en Martinelli koersen sinds 2020 voor de Kazachstaanse ploeg. “Fabio is een erg ervaren renner en we kunnen in allerlei koersen op hem rekenen. Davide zal onderdeel zijn van onze versterkte klassiekerkern. Van hem kunnen we wel mooie dingen verwachten in het voorjaar.”

Boaro heeft op zijn beurt al drie Astana-jaren achter de rug. “Hij is een sterke en loyale teamplayer. Hij staat altijd klaar om een kopman te ondersteunen en kan de ploegbelangen verdedigen vanuit de kopgroep”, prijst Vinokourov, die hoopt dat Tejada in zijn derde seizoen bij Astana een volgende stap kan maken. “Hij is nog steeds jong en als hij zijn gezondheidsproblemen achter zich kan laten, ben ik er zeker van dat hij een belangrijk onderdeel wordt van onze groterondeploeg.”

Astana Qazaqstan ondergaat deze winter een flinke verandering. Onder meer Vincenzo Nibali, Miguel Ángel López, Gianni Moscon, David De la Cruz, Joe Dombrowski en Valerio Conti moet daar aan bijdragen. Daarentegen vertrekken onder anderen Jakob Fuglsang (Israel Start-Up Nation), Luis Léon Sánchez (Bahrain Victorious), Ion Izagirre (Cofidis), Gorka Izagirre (Movistar) en Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe).