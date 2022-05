‘Astana Qazaqstan heeft interesse in Nairo Quintana’

Nairo Quintana koerst momenteel nog voor het Franse Arkéa-Samsic, maar de inmiddels 32-jarige Colombiaan komt volgend jaar wellicht uit voor Astana Qazaqstan. De Kazachse formatie zou volgens Spaanse media interesse hebben in de tweevoudig Grote Ronde-winnaar.

Eurosport-journalist en commentator Javier Ares kwam als eerste met het nieuws naar buiten en inmiddels maakt ook sportkrant Marca gewag van de interesse van Astana in de Colombiaanse klimmer. De ploeg is op zoek naar een nieuwe kopman voor het rondewerk, aangezien Vincenzo Nibali aan het einde van het seizoen afscheid zal nemen als beroepswielrenner. Miguel Ángel López, die andere kopman binnen Astana, heeft nog een doorlopend contract tot eind 2023.

Einde contract

Quintana werd in het verleden al meermaals in verband gebracht met Astana, maar tot een overgang naar de ploeg van Alexander Vinokourov kwam het nooit. De klimmer begon zijn Europese avontuur in 2012 bij Movistar en reed vervolgens acht seizoenen voor de telecombrigade. In de winter van 2019 koos hij voor een Frans avontuur en tekende hij een contract bij Arkéa-Samsic. Quintana is bezig aan zijn derde seizoen in Franse loondienst, maar zijn contract loopt na dit seizoen af.

De winnaar van de Giro d’Italia (2014) en Vuelta a España (2016) begon dit seizoen met eindzeges in de Tour de La Provence en de Tour des Alpes Maritimes et du Var. Verder reed hij in Parijs-Nice en de Ronde van Catalonië naar top 5-noteringen. Quintana is zich momenteel aan het klaarstomen voor de komende Tour de France. In aanloop naar de Tour zal hij nog La Route d’Occitanie betwisten.