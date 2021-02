Astana-Premier Tech rekent op Fuglsang en Gorka Izagirre in Tour du Var

Astana-Premier Tech rekent in de Tour des Alpes-Maritimes et du Var (UCI 2.1) op twee kopmannen. Jakob Fuglsang en Gorka Izagirre zijn de klimmers in het zevenkoppige gezelschap voor de Zuid-Franse rittenkoers.

Voor Fuglsang is de driedaagse ronde, tot voor kort bekend als de Tour du Haut-Var, zijn eerste wedstrijd van het seizoen. De Deense eendagsspecialist is in opbouw naar een druk voorjaar dat begint in Strade Bianche. Onder meer de Ronde van Vlaanderen, Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik staan op zijn programma.

Gorka Izagirre reed afgelopen week de Tour de La Provence, zonder een bijzonder uitslag. Hij werd er 31ste. Met Omar Fraile en Harold Tejada kent de selectie van Astana-Premier Tech nog twee sterke klimmers. Manuele Boaro, Fabio Felline en Hugo Houle maken de selectie compleet.

Selectie Astana-Premier Tech voor de Tour des Alpes-Maritimes et du Var 2021 (19-21 februari)

Manuele Boaro

Fabio Felline

Omar Fraile

Jakob Fuglsang

Gorka Izagirre

Hugo Houle

Harold Tejada