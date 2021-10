Astana-Premier Tech met Vlasov en Lutsenko in Ronde van Lombardije

Astana-Premier Tech heeft zijn zevenkoppige selectie voor de Ronde van Lombardije met de buitenwereld gecommuniceerd. De Kazachse formatie kan niet rekenen op de winnaar van vorig jaar, Jakob Fuglsang, die momenteel in de lappenmand ligt. Aleksandr Vlasov en Alexey Lutsenko zijn er straks wel bij.

Vlasov was vorig jaar een van de hoofdrolspelers in de Ronde van Lombardije. De Russische klimmer wist toen als luitenant van kopman Fuglsang de boel uiteen te ranselen op de beklimmingen en wist zijn puike optreden nog te bekronen met een derde plaats, achter Fuglsang en George Bennett. De vraag is of Vlasov in staat is om zaterdag opnieuw een rol van betekenis te spelen.

In de voorbije Italiaanse najaarsklassiekers maakte Vlasov namelijk geen onuitwisbare indruk, al eindigde hij wel als twaalfde in Milaan-Turijn. Ook Lutsenko is een renner om in de gaten te houden. De 29-jarige Kazach werd in aanloop naar Lombardije veertiende in Tre Valli Varesine en 26ste in Milaan-Turijn, maar kan soms verrassend sterk uit de hoek komen.

De Colombiaanse klimmer Rodrigo Contreras en de Italianen Samuele Battistella, Manuele Boaro, Fabio Felline en Matteo Sobrero vervolledigen de selectie.

Selectie Astana-Premier Tech voor Ronde van Lombardije (zaterdag 9 oktober)

Samuele Battistella

Manuele Boaro

Rodrigo Contreras

Fabio Felline

Alexey Lutsenko

Matteo Sobrero

Aleksandr Vlasov