Astana-Premier Tech met sterke ploeg naar Ronde van het Baskenland

Ion Izagirre wil in de komende week zijn titel van 2019 proberen te verdedigen in de Ronde van het Baskenland, die vorig seizoen werd afgelast vanwege de coronapandemie. Naast Izagirre heeft Astana-Premier Tech ook Jakob Fuglsang en Alexey Lutsenko aan het vertrek.

“Zoals altijd heeft de Ronde van het Baskenland een echt zwaar parcours. Dus we moeten vanaf het begin klaar zijn voor een explosieve koers”, concludeerde Izagirre. “Ik denk dat ik klaar ben voor deze koers na een zeer productieve hoogtestage. Ik zou graag meedoen voor het algemeen klassement en mijn titel proberen te verdedigen. Natuurlijk wordt dat niet makkelijk met zoveel grote namen aan de start, maar wij hebben zelf ook een erg sterke ploeg.”

Ploegleider Giuseppe Martinelli onderstreepte de ambities van de Spanjaard. “Ion Izagirre is hier de titelverdediger en wil zeker proberen zijn succes te herhalen. Ook hebben we Jakob Fuglsang en Alexey Lutsenko, die hier de Ardennenklassiekers komen voorbereiden en het hier ook al goed willen doen. Alex Aranburu en Omar Fraile zijn onze renners voor etappezeges en ze hebben een goede kans van slagen. Ik denk dat we ons op een goede manier kunnen laten zien.”

De Ronde van het Baskenland staat voor 5-10 april op de agenda.

Astana-Premier Tech voor de Ronde van het Baskenland 2021

Alex Aranburu

Stefan De Bod

Omar Fraile

Jakob Fuglsang

Ion Izagirre

Alexey Lutsenko

Oscar Rodriguez