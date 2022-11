Astana-ploegmanager Vinokourov na ‘slecht seizoen’: “Er moet wat veranderen”

Astana Qazaqstan kende een moeizaam 2022. De Kazachse ploeg behaalde dit jaar de minste UCI-punten van alle WorldTour-ploegen. “Het is waar dat we een slecht seizoen hadden”, erkent ploegmanager Alekander Vinokourov in gesprek met bici.pro.

“Maar de laatste twee jaren waren moeilijk, we moesten alles steeds omgooien”, legt Vinokourov uit. “We hadden veel zieke mensen, veel valpartijen… Het waren de slechtste en moeilijkste twee jaren uit onze geschiedenis. Er moet wat veranderen volgend jaar, anders moeten we ons vragen gaan stellen. We zitten op het laagste punt, nu moeten we weer opstaan. En wees ervan verzekerd, dat ik dat de jongens in december goed duidelijk zal maken.”

Vertrek Nibali: “Denk dat hij nog een jaartje door had kunnen gaan”

In 2023 zal Astana Qazaqstan het moeten doen zonder de gestopte Vincenzo Nibali. “Het is heel moeilijk om zonder Nibali verder te gaan. Hij heeft veel gewonnen in zijn carrière. Dit jaar misschien niet, maar hij heeft een geweldige Giro d’Italia gereden en zat vaak van voren in andere wedstrijden. Ik denk dat hij nog een jaartje door had kunnen gaan, maar dat is hoe het gaat. Wij moeten nu ons best doen zonder hem.”

Miguel Ángel López, die een bewogen jaar kende, lijkt nu degene te zijn die de kar moet trekken bij de Kazachse formatie. “We hebben veel met hem gesproken”, vertelt Vinokourov. “Elk jaar wordt hij sterker. Maar de jaren gaan ook voorbij en hij moet iets doen, anders komen er jonge renners. Hij heeft nog nooit een grote ronde gewonnen. We moeten ons concentreren op de volgende en erop letten dat hij er vanaf het begin van het seizoen staat, zodat we niet dezelfde fouten maken als vorig jaar.”

Fedorov en Lutsenko

Vinokourov ziet ook de Kazachen Alexey Lutsenko en beloftenwereldkampioen Yevgeniy Fedorov als sterkhouders binnen het team. “Fedorov heeft veel potentieel. Hij heeft een heel grote motor. Hij weet ook hoe hij moet koersen, hij vraag me of hij mee mocht doen aan het WK gravel en eindigde daar als vijfde. Ik denk dat hij het in de toekomst goed kan doen in koersen als Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen.”

“Alexey had veel te maken met pech. Hij wist niet te winnen in de Tour de France, wat ik gehoopt had, maar in de Vuelta reed hij veel van voren. Op het WK had hij ook zilver kunnen pakken en dat had een welverdiende medaille geweest. Hij is 30 jaar oud, het is tijd voor hem om een mooie klassieker of bijvoorbeeld Parijs-Nice te winnen.”