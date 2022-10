Astana-ploegbaas Vinokourov ontkent interesse in Nairo Quintana

Nairo Quintana werd eerder deze week nog gelinkt aan Astana Qazaqstan, maar ploegbaas Alexander Vinokourov heeft aan Cyclingnews laten weten dat hij geen interesse heeft in de diensten van de 32-jarige Colombiaanse klimmer.

Vorige week maakte Quintana duidelijk zijn huidige ploeg Arkéa-Samsic te verlaten. Vlak voor zijn positieve test op tramadol werd nog bekend dat de Colombiaan een akkoord had bereikt met zijn Franse werkgever voor een contractverlenging van drie jaar. Deze overeenkomst was blijkbaar niet op papier gezet, waardoor de twee in overeenkomst uit elkaar gingen.

Eerder ging het gerucht dat de Colombiaan naar AG2R Citroën zou gaan, maar dat werd eerder deze week ontkracht door de ploeg zelf. Vervolgens werd Quintana in verband gebracht met Astana Qazaqstan, maar Vinokorouv verwijst dit naar het rijk der fabelen. “Op dit moment is de ploeg zijn transfercampagne aan het voltooien. We hebben in principe alle posities binnen het team voor volgend jaar al besproken en ingevuld. Ik heb de informatie dat er interesse zou zijn in Quintana ook gelezen, maar dat is niet waar.”

Hoger beroep

Quintana werd in juli zesde in de Tour de France, maar moest die plek in augustus afstaan na diskwalificatie door een positieve test op tramadol. Dit middel staat niet op de lijst van prestatiebevorderende middelen, maar is wel verboden door de UCI. Vanaf 2024 staat de pijnstiller ook op de dopinglijst van het WADA. In september werd bekend dat Quintana in hoger beroep gaat. Die zaak zal op 12 oktober worden behandeld door het CAS.

De 32-jarige renner kwam sinds de bekendmaking van zijn schorsing niet meer in actie namens Arkéa-Samsic. Naar eigen zeggen vanwege gezondheidsproblemen. Wel reed hij vorige maand het WK in Wollongong voor de Colombiaanse selectie.