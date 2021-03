Astana moet Alexey Lutsenko missen in Milaan-San Remo

Astana moet het in Milaan-San Remo stellen zonder Alexey Lutsenko. Na zijn val in de slotetappe van Parijs-Nice laat de Kazach La Primavera schieten om zich op de Belgische klassiekers voor te bereiden. Alex Aranburu en Fabio Felline zijn nu de speerpunten van de ploeg.

Lutsenko kwam in de slotetappe van Parijs-Nice ten val. De Kazach kon de koers weer hervatten, maar gaf er in aanloop naar de slotronde rond Levens toch de brui aan. Hoewel hij geen ernstig letsel overhield aan zijn val, slaat hij Milaan-San Remo nu over om volledig te herstellen voor de Belgische klassiekers. “Het is erg jammer dat Lutsenko niet aan de start kan staan, maar hij komt sterker terug”, laat ploegleider Stefano Zanini weten.

Aranburu kijkt ernaar uit om terug te keren in Milaan-San Remo, na zijn zevende plaats vorig jaar. “Ik voel me tot op heden erg goed. Ik ben het seizoen goed begonnen met het openingsweekend in België en ook Tirreno-Adriatico ging goed. We staan met een goede groep renners aan de start en hopelijk is het geluk dit weekend aan onze zijde. Om weer in de top tien te eindigen, zou echt geweldig zijn”, aldus de Spanjaard.

Felline komt na Tirreno-Adriatico in goede vorm aan de start van La Classicissima. In de heuvelrit rond Castelfidardo, waar Mathieu van der Poel na een lange solo Tadej Pogačar voorbleef, kwam de Italiaan als vierde over de streep. “Ik ben al erg blij als in de eerste groep aan het laatste deel begin met de Cipressa en de Poggio, met goede benen en de kracht om vervolgens iets te gaan proberen. Als de ploeg me groen licht geeft, ga ik natuurlijk mijn uiterste best doen.”

Milaan-San Remo staat voor zaterdag 20 maart op de agenda.

Astana voor Milaan-San Remo 2021

Alex Aranburu

Manuele Boaro

Fabio Felline

Dmitriy Gruzdev

Gorka Izagirre

Davide Martinelli

Matteo Sobrero