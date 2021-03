Astana met twee man op podium Parijs-Nice: “Nooit opgegeven”

Astana ging in Parijs-Nice niet met lege handen naar huis, met twee podiumplaatsen, de witte trui en winst in het ploegenklassement. Aleksandr Vlasov en Ion Izagirre probeerden in de slotetappe Max Schachmann nog van de eindzege te houden, maar het bleek niet mogelijk om de Duitser op achterstand te rijden.

“Ik ben erg blij met mijn tweede plaats en de witte trui. Ik was hier voor de eerste keer en het is echt mooi om in deze prachtige wedstrijd met een podiumplek te debuteren”, zei Vlasov na de slotetappe. “De laatste dag was nerveus en het tempo lag ongelooflijk hoog, terwijl het parcours verraderlijk was. Op een gegeven moment viel ik samen met Alexey Lutsenko, maar gelukkig kon ik snel weer op de fiets stappen en verder rijden. Ik voel mee met Primož Roglič, die ook viel. Ik hoop dat hij in orde is.”

Ook was de 24-jarige Rus, die dit seizoen al tiende was in de Tour de La Provence en zesde in de Ardèche Classic, dankbaar voor het werk van zijn ploeg. “Ion en ik probeerden aan te vallen. Zelf heb ik het denk ik driemaal geprobeerd, en ook Ion deed dat meerdere keren. De laatste klim was echter niet steil, maar juist snel, dus het was nagenoeg onmogelijk om het verschil te maken. Toch probeerden we het en ik ben blij dat we niet hebben opgegeven. Nu heb ik een korte rustperiode tot aan mijn volgende hoogtestage.”

Izagirre: “Ik ben op de goede weg”

Volgens Izagirre, die derde werd in het klassement, was het een krankzinnige etappe. “Met de hele tijd hoge snelheden, demarrages en valpartijen op een gevaarlijk parcours. We waren met onze ploeg een paar keer bij valpartijen betrokken en ook Roglič viel. Jammer dat hij zo de wedstrijd verloor, maar dat is onderdeel van de wielersport. Hopelijk knapt hij snel op. We probeerden onze strategie te volgen en de ploeg reed een geweldige koers. Op de slotklim zaten we allemaal voorin en probeerden we Schachmann te isoleren.”

“Aleksandr en ik vielen allebei aan, maar met die hoge snelheid en op zo’n parcours was het niet mogelijk om hem op achterstand te zetten. Bovendien is hij in zulke finales echt sterk. Ik ben wel blij met mijn podiumplaats. Het is immers Parijs-Nice, een grote wedstrijd, en een podiumplaats is een knappe prestatie. Voor mijn volgende doelen ben ik op de juiste weg en mijn vorm is goed. Ik hoop op sommige punten nog wat te verbeteren om in mijn volgende koersen nog beter te zijn”, aldus de 32-jarige Spanjaard.

Net als Vlasov ging ook Lutsenko tegen de grond. De Kazach kon zijn wedstrijd weer hervatten, maar gaf er in aanloop naar de slotronde toch de brui aan. Astana laat weten dat hij verder geen ernstig letsel heeft overgehouden aan zijn val.