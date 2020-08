Astana met Fuglsang, Izagirre en Vlasov in Lombardije donderdag 13 augustus 2020 om 09:57

Astana kan in de Ronde van Lombardije drie renners uitspelen. Jakob Fuglsang, Ion Izagirre en Aleksandr Vlasov zijn door de Kazachstaanse formatie opgenomen in de selectie voor de Italiaanse heuvelklassieker.

De ervaren Fuglsang is sterk uit de coronapauze gekomen, met een vijfde plaats in Strade Bianche en een tweede plek in het eindklassement van de Ronde van Polen. Daar werd de Deen in de enige bergrit op flinke achterstand gereden door eindwinnaar Remco Evenepoel. In Lombardije treft hij de talentvolle Belg van Deceuninck-Quick-Step opnieuw.

Aleksandr Vlasov is ook in hoogvorm, getuige zijn overtuigende overwinning in de Mont Ventoux Challenge. Daarnaast werd de Rus derde in de Route d’Occitanie achter Egan Bernal en Pavel Sivakov, en woensdag wist hij in Gran Piemonte vierde te worden in de laatste generale voor Lombardije. Ion Izagirre werd de voorbije week twintigste in de Ronde van Polen en in Gran Piemonte.

Alex Aranburu, Manuele Boaro, Hugo Houle en Harold Tejada maken de selectie van Astana compleet. De Ronde van Lombardije wordt zaterdag verreden.

Selectie Astana voor de Ronde van Lombardije (15 augustus)

Alex Aranburu

Manuele Boaro

Jakob Fuglsang

Hugo Houle

Ion Izagirre

Harol Tejada

Aleksandr Vlasov

