ASO vist ploeg van Niki Terpstra opnieuw op voor Critérium du Dauphiné woensdag 6 mei 2020 om 13:23

Oorspronkelijk liet Total Direct Energie het Critérium du Dauphiné links liggen. Het Franse team kreeg als beste ProTeam een wildcard voor alle WorldTour-wedstrijden, maar mocht die ook weigeren. Het team van Terpstra koos voor de Ronde van Zwitserland, maar die is geannuleerd. ASO voegt het team nu opnieuw toe, wat zorgt dat er straks 23 ploegen aan de start staan van de vijfdaagse.

Total Direct Energie stond zijn plaats af aan Circus-Wanty Gobert. Zelf zou het van start gaan in de Ronde van Zwitserland. “Anders wordt de juni-maand té druk”, vertelde teammanager Jean-René Bernaudeau in december. Waarop ASO de wildcard toekende aan Circus-Wanty Gobert, dat uit de boot viel voor de Tour de France.

Maar omdat de Ronde van Zwitserland ondertussen definitief is afgelast, kunnen Terpstra en co. nu hun plekje in de Dauphiné opnieuw innemen. Dat vertrouwde Christian Prudhomme, de grote baas van organisator ASO, toe aan L’Equipe. “Dat betekent inderdaad dat er in de Dauphiné uitzonderlijk 23 in plaats van 22 teams aan de start zullen staan.”

“Nooit sprake geweest van Van der Poel in de Tour”

Prudhomme bevestigde nog eens dat dat niet geldt voor de Tour de France. “Daar zullen maximaal 22 teams aan de start staan. Ja, ook mocht er een team (zoals CCC dat in slechte papieren zit, red) forfait geven. Dan reizen er slechts 21 ploegen af naar Nice. Over een eventuele deelname van Alpécin-Fenix is overigens nooit gepraat op een vergadering. Dat nieuws was totaal uit de lucht gegrepen.”