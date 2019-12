Total Direct Energie verkiest Ronde van Zwitserland boven Dauphiné vrijdag 20 december 2019 om 17:17

Total Direct Energie laat het Critérium du Dauphiné links liggen komend seizoen. Het Franse team verdiende als beste ProContinentale ploeg een wildcard voor alle WorldTour-wedstrijden, maar mag die uitnodiging ook weigeren.

“We hebben een erg druk programma met erg belangrijke afspraken voor de ploeg. Komend uit de drukke periode van de voorjaarsklassiekers kunnen we het ons niet veroorloven om renners naar het Critérium du Dauphiné te sturen”, licht teammanager Jean-René Bernaudeau toe. “We kunnen echter wel aankondigen dat we deelnemen aan de volgende Ronde van Zwitserland.” Ook de afgelopen seizoenen startte de ploeg in de Zwitserse rittenkoers.

Eerder werd al bekend dat de ploeg afziet van deelname aan de Giro d’Italia. “Met een ploeg van 24 renners kunnen wij niet starten in alle grote wedstrijden en we zijn daarom genoodzaakt om de wildcard niet aan te nemen. We zouden ons sportief in gevaar brengen als we naar de Giro waren gegaan”, zei Bernaudeau daarover. “De ploeg is niet groot genoeg om succesvol te kunnen zijn in Milaan-San Remo, de Vlaamse voorjaarskoersen, de Giro én de Tour de France.”