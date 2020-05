Ashleigh Moolman-Pasio wint in Zwift Tour for All, Vos derde dinsdag 5 mei 2020 om 18:06

CCC-Liv heeft ook de tweede etappe van de Zwift Tour for All gewonnen. Gisteren was het Marianne Vos die de openingsrit won, vandaag was het haar Zuid-Afrikaanse teamgenote Ashleigh Moolman-Pasio die de overwinning pakte. Vos eindigde als derde.

Vos en Moolman-Pasio maakten deel uit van een negenkoppige groep achtervolgers op soliste Kirsten Faulkner (Tibco-Silicon Valley Bank), die lange tijd voorop wist te blijven.

Naast Vos en Moolman-Pasio waren ook andere toppers als Christine Majerus (Boels-Dolmans), Lauren Stephens en Nina Kessler (Tibco), Tanja Erath en Jessica Pratt (Canyon-SRAM), Krista Doebel-Hickok (Rally Cycling) en Alice Tacey (Drops) in de groep vertegenwoordigd.

Faulkner wist haar solo vol te houden tot tien kilometer voor de finish. Op het Richmond course zorgden de kasseiklimmetjes voor de nodige verschillen. In de laatste kilometer, toen nog zes rensters kans maakten op de zege, plaatste Moolman-Pasio een versnelling die niemand kon beantwoorden. Stephens eindigde uiteindelijk op zeven seconde achterstand als tweede, Vos pakte het brons op een achterstand van tien seconden.

Zwift Tour for All

Uitslag etappe 2: Richmond course (46,2 km.)

1. Ashleigh Moolman-Pasio (CCC) in 1u09m46s

2. Lauren Stephens (Tibco-Silicon Valley Bank) +7s

3. Marianne Vos (CCC) +10s

4. Krista Doebel-Hickok (Rally) z.t.

5. Kristen Faulkner (Tibco-Silicon Valley Bank) +18s

6. Nina Kessler (Tibco-Silicon Valley Bank) +32s

7. Jessica Pratt (Canyon-Sram Racing) +47s

8. Tanja Erath (Canyon-Sram Racing) +54s

9. April Tacey (Drops) +1m03s

10. Christine Majerus (Boels Dolmans) +1m07s