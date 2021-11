Ashleigh Moolman lanceert esports-omgeving voor vrouwen

Ashleigh Moolman-Pasio heeft een nieuw project opgericht, het Rocacorba Collective. Hiermee wil de 35-jarige SD Worx-renster een veilige en inspirerende omgeving creëren voor vrouwen om aan virtueel wielrennen te doen. Moolman-Pasio won vorig jaar het eerste wereldkampioenschap esports van de UCI.

Het Rocacorba Collective richt zich op alle niveaus en biedt women’s only rides, mixed social rides, wekelijkse workouts, trainingsprogramma’s, yoga en Pilates lessen aan. Ook zijn Q&A’s, webinars en exclusieve productkortingen onderdeel van het project. Tevens wordt een nieuwe esports-vrouwenploeg in het leven geroepen, het Rocacorba Collectieve Premier League Team, dat wordt aangevoerd door Moolman-Pasio zelf.

“Tijdens de lockdown besloot ik om virtuele indoortraining te omarmen”, zegt de Zuid-Afrikaanse op de website van Cyclingnews. “Het is nogal ironisch omdat het iets is waar ik helemaal niet van genoot en dat ik koste wat kost vermeed, maar tijdens de lockdown realiseerde ik me dat het mijn enige optie was. Ik ontdekte toen de kracht en het potentieel van de virtuele wereld om de participatie van vrouwen te vergroten.”

Veiligheid

Voor vrouwen kan de wielersport een intimiderende omgeving zijn om binnen te komen, verklaart Moolman-Pasio. “Vanuit de veiligheid van hun eigen huis waar niemand hen kan zien of beoordelen, waren de interacties plotseling krachtiger en positiever. Een van de vrouwen tijdens de ritjes vatte het samen door te zeggen: ‘Mijn avatar kent geen schaamte.’ Dat is wat mij ertoe bracht om dit op een positieve manier te gebruiken.”

Het Rocacorba Collective wordt gefinancierd door een lidmaatschapsmodel, in plaats van door sponsoring. Afhankelijk van het succes van dit model wil het collectief een aantal doelstellingen realiseren, waaronder de professionalisering van de esports-vrouwenploeg, de oprichting van een community-platform, een programma voor de opleiding van rensters in Zuid-Afrika, fysieke clubhuizen, een professioneel gravelteam en een professioneel wegteam.

I’m very excited to launch my new project Rocacorba Collective; a purpose driven community that creates an inspiring and safe space for women to come together and ride on any level in cycling eSports. Click on the link for more details 👉 https://t.co/OXxX7FN6W9 pic.twitter.com/LUmXLM3eNQ

— Ashleigh Moolman (@ashleighcycling) November 12, 2021