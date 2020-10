Asgreen pakt Deense tijdrittitel, beloftevolle Healy verovert Ierse wegtitel zondag 4 oktober 2020 om 09:31

In Denemarken en Ierland strijden de renners dit weekend om enkele nationale titels. Kasper Asgreen wist zich zaterdag tot de beste tijdrijder van zijn land te kronen, de 20-jarige Ben Healy versloeg niemand minder dan Nicolas Roche voor de Ierse wegtitel.

In het Deense Skælskør kregen de aanwezige tijdrijders een tijdrit van 44 kilometer voorgeschoteld. De voor Deceuninck-Quick-Step uitkomende Asgreen (met een gemiddelde van 50,142 kilometer) bleef als enige renner boven de 50 kilometer per uur. Martin Toft Madsen moest, als nummer twee, meer dan anderhalve minuut toegeven.

De bronzen medaille ging naar Frederik Muff. Bij de vrouwen ging de zege na een tijdrit van 22 kilometer naar Amalie Dideriksen. De renster van Boels-Dolmans versloeg Trine Schmidt met vijftien seconden, Birgitte Krogsgaard bleek aan de streep 22 seconden langzamer.

In Ierland was het zaterdag tijd voor de wegrit bij de profs. Sam Bennett en Daniel Martin schitterden door afwezigheid, Nicolas Roche was wel van de partij. De ervaren renner van Team Sunweb moest echter genoegen nemen met een zilveren medaille, de titel ging namelijk naar de piepjonge Ben Healy.

De 20-jarige renner van Trinity Racing reed zijn oudere landgenoot Roche op meer dan twee minuten. Daragh O’Mahony kwam als derde over de streep, op meer dan drie minuten van de winnaar. Healy werd afgelopen donderdag ook al Iers kampioen tijdrijden, maar dan wel bij de beloften. De tijdrittitel bij de profs ging naar Conn McDunphy.