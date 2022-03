Asgreen na derde plek in Strade: “Blij om te zien hoe mijn vorm zich ontwikkelt”

Kasper Asgreen liet zaterdag in Strade Bianche zien dat het crescendo gaat met zijn vorm. De Deense klassiekerspecialist van Quick-Step-Alpha Vinyl kreeg de kans om voor eigen rekening te rijden en kwam als derde over de streep in Siena, achter winnaar Tadej Pogačar en Alejandro Valverde.

“Onze plannen wijzigden na de harde val van Julian (Alahilippe, red.). Hij kwam nog terug, maar dat kostte natuurlijk erg veel energie die hij in de finale niet meer kon gebruiken”, begint Asgreen zijn relaas op de website van Quick-Step-Alpha Vinyl . “Toch bleef hij hard werken en hield hij de druk erop. Dat werkte in mijn voordeel. We werkten vandaag als ploeg erg goed samen. Iedereen was heel goed in orde en deed een fantastische job.”

“Toen ik over de steile stukken van Sante Marie kwam, begon ik in mooie dingen te geloven. Ik viel aan vanuit de achtervolgende groep en bleef gaan. Het was zwaar, maar ik geloofde in mezelf en had veel motivatie om mij te tonen.” Asgreen ging in de finale nog op zoek naar de eenzame leider Pogačar, maar de Sloveen liet zich niet meer inlopen en soleerde op grootse wijze naar de zege.

Stijgende lijn

Asgreen zelf werd in de finale nog bijgehaald door Valverde en de oude Spaanse rot wist de strijd om plek twee in zijn voordeel te beslechten. Asgreen was na afloop echter zeer tevreden met een derde plaats. “Ik ben blij om op het podium te staan en te zien hoe mijn vorm zich ontwikkelt. Nu kijk ik uit naar de Tirreno en het klassieke voorjaar.” Asgreen hoopt over een kleine maand zichzelf op te volgen als winnaar van de E3 Saxo Bank Classic en de Ronde van Vlaanderen.