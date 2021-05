Asgreen: “Mooi om na een break zo weer te beginnen”

Kasper Asgreen pakte in de Volta ao Algarve alweer zijn derde overwinning van het seizoen. Na successen in de E3 Saxo Bank Classic en de Ronde van Vlaanderen klokte de Deen de snelste tijd in de individuele tijdrit van de Portugese ronde.

Voor Asgreen is de Volta ao Algarve zijn eerste wedstrijd sinds de Ronde van Vlaanderen, waar hij Mathieu van der Poel in een sprint versloeg. “Ik ben blij dat ik de winst heb gepakt. Het is een mooie manier om de draad weer op te pakken na een korte break. Ik wist niet precies hoe het zou gaan vandaag. De afgelopen paar dagen voelde ik me goed, maar ik wist dat mijn conditie niet top was.”

Voor de Deen, die al wel twee keer nationaal kampioen tijdrijden van zijn land werd, was het zijn eerste succes tegen de klok buiten zijn vaderland. “Ik hou van tijdrijden. Om mijn eerste tijdritzege buiten Denemarken te boeken, is een mooi uitgangspunt voor het tweede deel van het seizoen. Daar hoop ik de ploeg aan nog meer mooie uitslagen te helpen.”