Asgreen hoopt volgend jaar weer te schitteren: “Veel geleerd van dit seizoen”

Voor Kasper Asgreen is 2022 een min of meer verloren seizoen. De Deense klassiekerspecialist was in 2021 nog zo succesvol met winst in de E3 Saxo Bank Classic en met name de Ronde van Vlaanderen, maar dit jaar liet zijn lichaam hem in de steek. Asgreen hoopt er in 2023 wel gewoon weer te staan, laat hij weten in gesprek met Ekstra Bladet.

In het voorjaar haalde Asgreen nog wel een behoorlijk niveau – zo werd hij derde in Strade Bianche, tiende in de E3 Saxo Bank Classic en zesde in de Amstel Gold Race – maar in de Ronde van Zwitserland ging het mis. De coureur van Quick-Step-Alpha Vinyl kwam er lelijk ten val en liep een knieblessure op. Tot overmaat van ramp ontwikkelde hij ook vermoeidheidsklachten. Asgreen haalde nog wel de start van de Tour de France in zijn eigen Denemarken, maar na acht etappes gaf hij er al de brui aan.

Het bleek ook meteen zijn laatste koers van het seizoen, want na overleg met het medische team van Quick-Step Alpha Vinyl besloot de oververmoeide Asgreen zijn seizoen te beëindigen. De 27-jarige Asgreen zit nu al maanden thuis en is zeker nog niet de oude. “De situatie is nu eenmaal zoals het is. Ik moest wel vroegtijdig een punt zetten achter mijn seizoen, er was geen andere uitweg. Tegen beter weten in doorgaan, maakt het alleen maar erger.”

Stap voor stap

Asgreen mag na een lange rustperiode nu eindelijk weer beginnen met fietsen, al is er van echt trainen nog geen sprake. “Ik ben nu weer een beetje begonnen met fietsen, maar er zit nog geen structuur achter. Ik hoef nu ook nog niet fit te zijn, dus er is geen reden om niet drie of vier weken extra te rusten. Ik zou nu waarschijnlijk al kunnen beginnen met opbouwen, maar dat is nog niet nodig.” De Deen zal later deze maand beginnen met zijn eerste serieuze trainingen.

Voor Asgreen is het dus een seizoen om snel te vergeten, maar hij gelooft in een succesvolle terugkeer op het allerhoogste niveau. “Ik heb veel geleerd van het afgelopen seizoen. Je leert ook het meest als het allemaal niet loopt. Ik zal voor 2023 normaal gesproken weer een van de speerpunten worden in het voorjaar. Ik kijk ernaar uit om weer kopman te zijn in de klassieke periode. Dat was dit jaar erg spannend, ik was min of meer de enige kopman.”