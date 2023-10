maandag 30 oktober 2023 om 15:22

Asbjørn Kragh Andersen keert terug bij Team dsm-firmenich, maar dan als coach

Asbjørn Kragh Andersen maakt in 2024 weer deel uit van de equipe van Team dsm-firmenich. Dit keer niet als renner, maar als coach/ploegleider. De 31-jarige Deen en broer van Søren Kragh Andersen kwam als coureur vier jaar uit voor de ploeg van manager Iwan Spekenbrink, maar besloot in 2022 een punt te zetten achter zijn carrière.

“Ik kreeg in 2023 al de kans om me aan te sluiten bij de technische staf van de ploeg, maar besloot toen nog een korte pauze in te lassen”, laat Kragh Andersen weten in een persbericht. “Ik stond echter wel in nauw contact met het team. Rudi (doelt op coach/ploegleider Rudi Kemna, red.) en ik hadden dit jaar goede gesprekken over mijn toekomst, en hoe mijn rol in het team eruit zou zien. Het is goed om te weten dat ze mijn kwaliteiten kunnen inschatten.”

“Coach zijn is iets anders dan wielrennen, je moet de zaken vanuit een ander perspectief bekijken. Het is een grote, maar ook mooie uitdaging. Ik voelde meteen veel steun van de andere coaches binnen de ploeg. Ze staan open om mij te helpen, waardoor ik me ook echt thuis voel. Ik kijk ernaar uit om deel uit te maken van het proces. Ik zal me vooral bezighouden met het ontwikkelingsprogramma, maar ook met de eliteheren.”

De eerder aangehaalde Rudi Kemna is zeer enthousiast over Kragh Andersen. “Tijdens zijn eerste periode bij de ploeg zagen we al veel potentieel in Asbjørn. Als een coach voor de toekomst. In 2022 hadden we al goede gesprekken en we hielden na zijn wielerpensioen contact. Als renner kon hij de koers al goed lezen en beschikte hij tevens over leiderskwaliteiten. Hij begint nog maar net, maar hij heeft de drive om beter te worden.”

Volledige staf

De technische staf van Team dsm-firmenich bestaat voor volgend jaar uit dertien coaches. Het gaat – naast Asbjørn Kragh Andersen – om Roy Curvers, Kelvin Dekker, Callum Ferguson, Christian Guiberteau, Rudi Kemna, Bennie Lambregts, Pim Ligthart, Joey van Rhee, Luke Roberts, Albert Timmer, Phil West en Matt Winston.