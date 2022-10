Asbjørn Kragh Andersen (30) hangt fiets aan de haak

Asbjørn Kragh Andersen beëindigt op 30-jarige leeftijd zijn profcarrière. De oudere broer van Søren Kragh Andersen kwam de afgelopen vier jaar uit voor Team DSM.

Kragh Andersen werd in 2016 prof bij Delko Marseille Provence KTM en wist dat jaar gelijk een etappe in de Tour des Fjords (2.1) op zijn naam te schrijven. Na twee jaar voor de Franse ploeg deed hij een stapje terug naar het Deense conti-team Waoo, maar nadat hij voor die ploeg de Tour du Loir et Cher E Provost (2.2) won, kreeg hij in 2019 een plekje bij Team Sunweb. Bij die ploeg en opvolger Team DSM reed hij de vier laatste jaren van zijn loopbaan.

“Voor mij is het in geen enkel opzicht verdrietig”, zegt Kragh Andersen over zijn afscheid in gesprek met Ekstra Bladet. “Integendeel, ik kijk uit naar een nieuw hoofdstuk in mijn leven. Tegelijkertijd wil ik zeggen dat het een ervaring is geweest die ik niet had willen missen.”

Bij Team DSM reed Asbjørn Kragh Andersen samen met zijn broer Søren Kragh Andersen. In 2019 betwistten ze samen de Ronde van Vlaanderen. “Het was een hoogtepunt om samen met mijn broer in de WorldTour te rijden en in een monument te starten samen met hem. Het is iets waarop ik terugkijk als een geweldige ervaring. We begonnen samen en nu ga ik weg terwijl we nog op hetzelfde niveau koersten. Het is iets wat ze ons niet af kunnen nemen, iets wat we altijd hebben gewild.”

Toekomst

Kragh Andersen zal niet stil gaan zitten, nu zijn wielercarrière erop zit. Hij wees een een rol als ploegleider bij Team DSM af, maar sluit niet uit dat hij ooit in de wielrennerij terugkeert. Eerst gaat hij echter elders aan de slag. “Per 1 november start ik als loodgieter en energiespecialist bij Jens Kristiansen hier in Kolding. Dus ik ga snel verder, maar dat was ook iets waar ik vrij duidelijk over was. Veel mensen zeggen dat je na je carrière jezelf moet vinden, maar dat is niets voor mij. De kans op het zwarte gat wordt geminimaliseerd als ik iets te doen heb.”