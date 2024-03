vrijdag 15 maart 2024 om 11:54

Arvid de Kleijn verwacht spektakel in Bredene Koksijde Classic

Video Arvid de Kleijn begint vandaag als een van de favorieten aan de Bredene Koksijde Classic. De rappe Nederlander van Tudor hoopt aan sprinten toe te komen, maar is ook op zijn hoede voor waaiers. “Ik verwacht echt spektakel”, vertelde hij voor de start aan WielerFlits.

Allereerst: hoe voelt de Kleijn zich voor de start van de Belgische eendagskoers? “Het gaat wel oké. Ik was van de week wat minder fit. Dat was wel jammer voor Nokere Koerse, maar ik voel me nu weer een stuk beter. Ik was gewoon wat minder fit, een beetje moe. Ik dacht even dat ik een virus had, maar dit bleek niet zo te zijn. Ik voelde me gisteren al een stuk beter en ik hoop vandaag weer top te zijn.”

Veel ogen zijn gericht op de 29-jarige Nederlander, al helemaal na zijn eerste WorldTour-zege in Parijs-Nice. Brengt dit extra druk met zich mee? “Misschien een beetje, maar die druk leg je jezelf op. Je wil natuurlijk wel winnen in dit soort wedstrijden. Maar ook als ik niet had gewonnen in Parijs-Nice, had ik hier ook graag willen winnen.”

Wat met de wind?

De Bredene Koksijde Classic eindigt de laatste jaren steevast in een sprint, maar de wind lijkt dit keer wel gunstig te staan voor waaiers. “Ik denk dat het vandaag minder zal aankomen op treintjes”, aldus De Kleijn. “De groep zal niet groter zijn dan een man of twintig of dertig. Misschien nog wel kleiner. Echte treintjes zul je vandaag niet zien. Ik verwacht echt spektakel voor de kijker, een leuke wedstrijd.”