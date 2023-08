maandag 28 augustus 2023 om 08:07

Arvid de Kleijn looft Zijlaard en Pluimers na zege in Deutschland Tour

Arvid de Kleijn schoot zondag in de Deutschland Tour voor de vierde keer dit seizoen raak. In Bremen bleef De Kleijn onder meer Phil Bauhaus voor. Na afloop was de Nederlander vooral lyrisch over ploegmaten Rick Pluimers en Maikel Zijlaard.

“Het was een mooie etappe”, blikt de sprinter van Tudor terug op zijn zege. “De wegen waren erg wijd, waardoor ik denk dat iedereen een eerlijke kans kreeg om te sprinten. Zelf had ik op een kilometer van de finish Maikel en Rick bij me in die me in goede positie hielden.”

“Rick hield de laatste bocht voor me open en Maikel kwam op een gegeven moment naast me rijden om te vragen wanneer hij de sprint moest aantrekken. Ik vertelde hem wanneer hij kon gaan en kon daarna zelf accelereren. Deze overwinning is echt het resultaat van goede teamwork.”

“Zaterdag liet mijn team dat ook al zien”, eindigt De Kleijn. “Maar toen waren de beklimmingen net wat te voor me. Ik ben heel blij om het in de slotrit toch nog afgemaakt te hebben.”