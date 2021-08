Arvid de Kleijn herstelt van lichte hersenschudding

Arvid de Kleijn herstelt momenteel van een lichte hersenschudding. De sprinter van Rally Cycling kwam afgelopen week al in de openingsetappe van de Tour Poitou-Charentes ten val, waarbij zijn hoofd een forse klap kreeg. De Kleijn hoopt in de Ronde van Luxemburg terug te keren in koers.

De Kleijn hervatte deze maand na een trainingsperiode in Frankrijk de competitie in de PostNord Danmark Rundt en de Tour Poitou-Charentes. Na een vierde en zevende plaats in Denemarken duurde de Franse etappekoers nog geen dag. In de openingsetappe kon hij een massale val niet vermijden en kwam daarbij op zijn hoofd terecht. “Omdat ik wartaal sprak, besloot mijn ploeg om mij in de ambulance te zetten. Het was de juiste keuze omdat ik met een lichte hersenschudding kamp”, liep de Nederlandse sprinter vandaag via social media weten.

Sinds donderdag is De Kleijn weer thuis. Na een herstelperiode hoopt hij komende maand in de Ronde van Luxemburg (14-18 september) terug te keren in het peloton.