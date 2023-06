Arvid de Kleijn, David van der Poel en broertjes Van Dijke in ’typisch Vlaamse’ kermiskoers Luyksgestel

Maandag 26 juni staat de 55e editie van de Kermisronde van Luyksgestel op het programma. Net als in 2016 biedt de organisatie weer een wielerevenement volgens de traditie van een echte Vlaamse kermisronde op Nederlandse bodem. Zo eindigt het wielerfestijn met een profronde, waar onder andere mannen als Arvid de Kleijn en de broertjes Van Dijke aan de start staan.

De Kermisronde van Luyksgestel biedt ook dit jaar een vol programma aan koersen om het publiek te vermaken. Ook dit jaar sprinten de baansprinters, zoals thuisrijder Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland, tegen elkaar op de weg en rijden de vrouwen een omnium en afvalrace. De dag wordt dus afgesloten met een profronde in de vorm van een echte Vlaamse kermiskoers. Het parcours is 132 kilometer lang en wordt afgewerkt over een omloop van 5,5 kilometer.

Deelname aan deze koers is zowel in teamverband als individueel mogelijk. De deelnemende teams brengen enkele mooie namen aan de start. Zo doet bijvoorbeeld David van der Poel namens Alpecin-Deceuninck mee in gezelschap van Oscar Riesebeek, Senne Leysen en Mees Hendrikx.

De Nederlandse continentale ploegen zijn ook van de partij. ABLOC neemt Philip Heijnen en Jelle Johannink mee, Metec-SOLARWATT gaat koersen met Huub Artz en titelverdediger Jaap Roelen en VolkerWessels brengt Bert-Jan Lindeman en Daan van Sintmaartensdijk aan de start. Allinq waagt een poging met Rick Ottema en Jasper Schouten. Daarnaast starten ook Scorpions Racing, Universe Cycling, Tarteletto-Isorex, de opleidingsploeg van Intermarché- Circus-Wanty en het regio team De Bruyn/TWC de Kempen.

Naast de ploegen heeft de organisatie ook de inschrijvingen van de individuele renners bekend gemaakt. Een lijst met interessante namen. Zo staan de renners van Jumbo-Visma Jos van Emden, Tim van Dijke en Mick van Dijke op de startlijst en zijn ook talenten Lars Boven en Jesse Kramer uit de opleidingsploeg van de partij. Een ander team waarvan de renners individueel staan ingeschreven – maar dat toch goed vertegenwoordigd is – is Tudor. Arvid de Kleijn treedt in Luyksgestel aan met Maikel Zijlaard en Rick Pluimers.

Andere namen die opvallen zijn Boy van Poppel (Intermarché-Circus-Wanty), Tim Naberman (Team DSM), Julius van den Berg (EF Education-EasyPost) en Bram Welten (Groupama-FDJ). Ook Dries van Gestel (TotalEnergies) en Wesley Kreder (Cofidis) doen mee.

Maandag 26 juni koersen de renners op typisch Vlaamse wijze op Nederlandse bodem. Toegang is gratis. De organisatie houdt rekening met nog enkele last minute verrassingen.

Bevestigde deelnemers Kermiskoers van Luyksgestel

Jelle Johannink (ABLOC)

Philip Heijnen (ABLOC)

Rick Ottema (Allinq)

Jasper Schouten (Allinq)

Oscar Riesebeek (Alpecin-Deceuninck)

Senne Leysen (Alpecin-Deceuninck)

Mees Hendrikx (Alpecin-Deceuninck)

David van der Poel (Alpecin-Deceuninck)

Gerben Kuypers (Circus-ReUz-Technord)

Wesley Kreder (Cofidis)

Julius van den Berg (EF Education-EasyPost)

Bram Welten (Groupama-FDJ)

Boy van Poppel (Intermarché-Circus-Wanty)

Huub Artz (Metec-SOLARWATT)

Jaap Roelen (Metec-SOLARWATT)

Timothy Dupont (Tarteletto-Isorex)

Torsten Demeijer (Tarteletto-Isorex)

Tim Naberman (Team DSM)

Dries van Gestel (TotalEnergies)

Arvid de Kleijn (Tudor)

Maikel Zijlaard (Tudor)

Rick Pluimers (Tudor)

Bert-Jan Lindeman (VolkerWessels)

Daan van Sintmaartensdijk (VolkerWessels)