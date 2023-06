Profronde van Luyksgestel opnieuw ‘Belgische’ kermiskoers, ook baansprinters van de partij

Net als in 2016 zal de Kermisronde van Luyksgestel plaatsvinden volgens het model van een echte Vlaamse kermiskoers. Dat wil zeggen dat er – zoals bij de Na-Tour-criteriums – niet vooraf bepaald is wie wint, maar moeten de renners daar echt voor koersen. Ook onderdeel van het programma is de SprintCup, waar de beste Nederlandse baansprinters op de weg met elkaar duelleren.

Bij dat laatste onderdeel is uiteraard de meeste bekende inwoner van Luyksgestel aanwezig, regerend olympisch kampioen en meervoudig wereldkampioen Harrie Lavreysen. In de Stiebel Elton SprintCup rijden acht baansprinters tegen elkaar. Naast Lavreysen zijn ook Jeffrey Hoogland, Roy van den Berg, Tijmen van Loon en aanstormende talenten als Daan Kool, Lars Romijn, Loris Leneman en Melle Gerrits van de partij.

“In een minicompetitie in de vorm van een kwartfinale, halve finale en finale, maken zij uit wie de fel begeerde cup mee naar huis mag nemen. Een uniek concept in Nederland”, vertelt organisator en oud-prof Dirk Bellemakers. “Daarnaast rijden de dames een omnium, die tussen de onderdelen van de SprintCup op het programma staan. Dat omnium bestaat uit een rit in lijn en een afvalrace en is onderdeel van het Greeniuz-Belisol Kempenklassement.”

Profkermiskoers

Daarnaast is er dus opnieuw een ‘echte Vlaamse kermiskoers op Nederlandse bodem’. Deze is in ploegverband, al kunnen renners zich ook individueel opgeven. Onder meer het Nieuw-Zeelandse ProTeam Bolton Equities Black Spoke en de Australische Continental-formatie Bridgelane zijn van de partij, net als Alpecin-Deceuninck Development en een heel aantal Nederlandse Continental-teams.

Voorlopig staan onder meer David van der Poel, Bram Welten, Bart Lemmen, Wesley en Raymond Kreder, Wessel Krul, Tim Naberman, Rick Ottema, Bert-Jan Lindeman, Jaap Roelen (winnaar van 2022), Jelle Johannink, de broers Daan en Roel van Sintmaartensdijk, crossers Gerben Kuypers en Mees Hendrikx en de Belgische ervaren sprinter Timothy Dupont op de deelnemerslijst. De organisatie hoopt nog meer namen bekend te maken.

Op maandag 26 juni staat de Profronde van Luyksgestel op de kalender. Het programma vind je hier. In 2016 was WielerFlits aanwezig bij de eerste profkermiskoers in Luyksgestel en maakte toen onderstaande reportage. De zege ging naar Lars Boom.