Arturo Grávalos (EOLO-Kometa) voor tweede keer geopereerd aan hersentumor

Arturo Grávalos heeft woensdag opnieuw een operatie ondergaan aan een hersentumor. Daarvoor ging de 24-jarige renner van EOLO-Kometa, het ProTeam van Alberto Contador, in november ook al onder het mes. Via zijn ploeg laat hij weten dat zijn herstel ‘zeer voorspoedig’ verloopt.

Grávalos is woensdag geopereerd in een ziekenhuis in Zaragoza. Na zijn eerste operatie had de 24-jarige renner de training hervat met het oog op een terugkeer in competitie, maar dat zal nu moeten wachten. “Vandaag wil ik mededelen dat mijn herstel zeer voorspoedig verloopt en dat ik hoop spoedig de training te kunnen hervatten, zoals ik dat de afgelopen maanden geleden deed”, laat hij op de website van zijn ploeg weten.

De Spanjaard wilde zijn behandeling niet meteen bekendmaken. “De reden waarom deze nieuwe operatie niet eerder bekend is gemaakt, is eenvoudig: om de gemoedsrust te bewaren die zowel mijn familie als ik nodig hadden om deze nieuwe fase tegemoet te treden; een fase die ik, met uw zorg en met de steun van mijn team, zeker zal winnen. Ik wil iedereen uit de grond van mijn hart bedanken voor de vele blijken van genegenheid en steun die ik heb ontvangen.”

Grávalos is een tweedejaars prof bij EOLO-Kometa, nadat hij eerder al voor de beloftenploeg van het team uitkwam. In de U23-categorie was hij in 2019 tweede in de wegkoers van het Spaans nationaal kampioenschap. In 2021 ontving hij de prijs van de strijdlust tijdens de Giro del Medio Brenta. Zijn laatste wedstrijd was het Circuito de Getxo dat op 1 augustus werd gehouden. In die koers, die werd gewonnen door Giacomo Nizzolo, kwam hij als 48e over de streep.