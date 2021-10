‘Arts Ibarguren en coach Piepoli versterken staf Movistar’

Eusebio Unzué, teambaas van Movistar, heeft besloten om de bezem door de technische staf te halen. Unzué laat in gesprek met de Spaanse kwaliteitskrant El Pais weten dat José Luis Arrieta geen toekomst meer heeft als ploegleider. Daartegenover staat de komst van de Spaanse ploegarts José Ibarguren Taus en de Italiaanse ex-prof en coach Leonardo Piepoli.

Eerder werd er in de Spaanse pers al melding gemaakt van het vertrek van Arrieta. De 50-jarige Spanjaard, zelf prof van 1993 tot en met 2010 en sinds 2011 ploegleider bij Movistar, werd al niet meer ingezet voor de laatste wedstrijden van het seizoen. Arrieta zou niet meer op één lijn zitten met Patxi Vila, de sportief manager van Movistar en de man die verantwoordelijk is voor de nieuwe koers binnen de Spaanse WorldTour-ploeg.

Met het oog op komend seizoen heeft de telecombrigade besloten om de technische staf uit te breiden met Ibarguren en Piepoli, zo meldt El Pais. Ibarguren komt over van Deceuninck-Quick-Step en was in het verleden ook werkzaam voor Saunier Duval, Lampre en Banesto. Piepoli kende een profcarrière van veertien jaar bij onder meer Saeco, Banesto en Saunier Duval en besloot zich na zijn loopbaan om te vormen tot wielercoach.

Drie ‘nieuwe’ gezichten

Ibarguren en Piepoli zijn overigens niet van onbesproken bedrag. Piepoli werd begin 2009 voor twee jaar geschorst vanwege het gebruik van CERA, een vorm van EPO, nadat hij in 2008 al werd ontslagen door zijn toenmalige ploeg Saunier Duval. Ibarguren moest in 2016 als voormalige ploegarts dan weer getuigen bij het Mantova-proces rond dopingpraktijken van de Lampre-ploeg.

Ook Iván Velasco, die in het verleden uitkwam voor Euskatel-Euskadi, is inmiddels opgenomen in de technische staf van Movistar. De Spanjaard moet als specialist in biomechanica, data en aerodynamica de tijdritprestaties van de ploeg zien te verbeteren. Velasco vervulde eerder al een dergelijke functie bij Astana.