Arthur van Dongen na eerste dag Vingegaard in geel: “Mooie ontwikkeling als renner”

Video

Arthur van Dongen is een tevreden man na de etappe van vandaag. De ploegleider van Jumbo-Visma spreekt onder meer van zelfvertrouwen in de ploeg en een ontwikkeling bij Jonas Vingegaard. “We hadden de hele dag de controle.”

“Dit was zeker een belangrijke dag door te komen. Zeker na de zware dag van gisteren, was het belangrijk om deze dag goed aan te pakken. Het plan was om te controleren, dat is geslaagd”, vertelde Van Dongen voor de camera van WielerFlits. “Jonas Vingegaard heeft alle aanvallen van Tadej Pogacar goed gecounterd. Ik denk dat de laatste kilometers niet lastig genoeg waren om het verschil te maken.”

In het verleden had geletruidrager af en toe last van stress, zo bevestigt ook Van Dongen, maar dit zou hem nu geen parten meer spelen. “Daar heeft hij geen last meer van. Hij heeft een mooie ontwikkeling gemaakt als renner en als mens.”

Pogacar staat momenteel op twee minuten en 22 seconden van de Deense leider Vingegaard. “Ik zie Pogacar als onze grootste concurrent ja, maar ook Thomas is goed. We moeten continu attent zijn, we zijn voorbereid. Deze etappe geeft alleszins heel veel zelfvertrouwen, we hadden controle vanaf kilometer 0. We lieten de kopgroep wegrijden die we wouden in het begin en hadden Sepp Kuss bij Vingegaard tot het einde van de etappe.”