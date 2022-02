Arno Wallaard Memorial met vernieuwd parcours

De Arno Wallaard Memorial heeft een parcourswijziging aangekondigd. De Nederlandse waaierklassieker, met start en finish in Meerkerk, zal voor een groot deel door de gemeente Vijfheerenlanden trekken.

Na de start in Meerkerk trekt het peloton door de weilanden richting de Diefdijk. “Via de Diefdijk en de Bolgerijse polders kiest het peloton bij Helsdingen, Vianen, al de Lekdijk, waarna de renners ruim 20 kilometer een vaak winderige Lekdijk voor de kiezen krijgen”, legt organisator Bram van der Wal uit. Daarna gaat het parcours verder de Alblasserwaard in.

De Alblasserwaard herbergt veel trainingswegen van de overleden Arno Wallaard, naar wie de koers vernoemd is. Vanaf daar wordt weer vaart gemaakt richting Meerkerk, omdat daar ook de finish ligt op zaterdag 16 april 2022. Het precieze parcours van de Arno Wallaard Memorial, die voor het eerst sinds 2019 verreden wordt, moet nog bekendgemaakt worden.

Ook voor de uit Heukelum afkomstige Fabio Jakobsen is de nieuwe route bijzonder. Zijn favoriete trainingstocht door de eigen regio loopt over de Diefdijk en de Lekdijk. “Een sportief saluut aan de grootste wielrenner die de streek heeft voortgebracht. Dat heeft zeker meegespeeld in de trajectwijziging”, aldus de organisatie.

Burgemeester

Een andere bijzondere mededeling kwam van Sjors Fröhlich, de burgemeester van Vijfheerenlanden, waaronder ook Meerkerk valt. Fröhlich heeft een verleden in de journalistiek en was jarenlang motorverslaggever in de Tour de France namens de NOS. Hij gaat tijdens de Arno Wallaard Memorial opnieuw op de motor stappen om de koers door zijn gemeente te verslaan.