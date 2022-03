Arne Peters had niet gerekend op eerste leiderstrui Olympia’s Tour

Arne Peters is vanmiddag in de gele leiderstrui vertrokken voor etappe 1b van Olympia’s Tour. De 26-jarige Nederlander won vanochtend – tot zijn verrassing – de openingsploegentijdrit, samen met zijn teamgenoten van Allinq CT. “Eerlijk gezegd had ik hier niet echt op gerekend”, zei hij voor aanvang van de middagrit tegen een interviewer van de organisatie.

“Ik had vanochtend mijn tasje ingepakt, maar ik had niet eens een los broekje bij me”, lachte Peters, doelend op het feit dat hij met de leiderstrui startte en dus geen snelpak aan kon. “We wisten natuurlijk wel dat we een goede ploegentijdrit konden rijden, dus we gingen voor de winst, maar er rekening mee houden? Dat niet per se. We hebben hier wel echt naar toegewerkt en ons hier echt op gefocust, dus het is super gaaf dat het dan lukt.”

“We gaan proberen de trui te behouden, of in ieder geval binnen de ploeg. Ik denk dat dat wel mogelijk is. Maar we gaan gewoon een open koers rijden. Het ligt een beetje aan de stand van de wind watvoor soort koers het wordt, maar we hebben vier man die nog op nummer één staan in het klassement. We moeten er gewoon bijblijven. Roy (Eefting, red.) gaat als het goed is nog sprinten en dan zien we wel waar het schip strandt”, aldus Peters.

🚴‍♂️De eerste drager van het #metec geel Arne Peters @AllinqCT had er geen rekening mee gehouden dat hij de eerste leider zou zijn. #OT2022 pic.twitter.com/zSAExYOZ55 — Olympia's Tour (@OlympiasTour) March 17, 2022