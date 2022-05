Arnaud Démare tweede achter Cavendish: “Ik ben teleurgesteld”

Arnaud Démare was in de derde etappe van de Giro d’Italia dicht bij de ritzege. De Fransman van Groupama-FDJ zat in het wiel van Mark Cavendish, maar wist de Brit niet meer te passeren en werd daardoor tweede. “Ik ben wel teleurgesteld”, stelt Démare in een eerste reactie.

“We zitten in de Giro en ik ben teleurgesteld met deze tweede plaats, omdat we hier zijn om te winnen”, vertelt de sprinter, die de grote kopman is in Italië. Bijna de hele ploeg van Groupama-FDJ bestaat namelijk uit de sprinttrein van Démare. Toch houdt de vijfvoudig Giro-ritwinnaar hoop. “Er komen nog andere kansen aan en ik ben fysiek in orde”, laat hij weten op de ploegkanalen.

Door zijn tweede plaats, en het scoren van punten tijdens een tussensprint, is Démare opgeklommen naar de vierde plaats in het puntenklassement. Hij heeft 44 punten verzameld en ziet alleen Cavendish (53 punten), Biniam Girmay (55) en Mathieu van der Poel (62) voor zich staan.