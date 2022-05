Arnaud Démare sprint naar zege in vijfde etappe Giro d’Italia

Arnaud Démare heeft de vijfde etappe van de Ronde van Italië gewonnen. Nadat Mark Cavendish en Caleb Ewan, op papier de snelste mannen van het pak, op een beklimming in het eerste deel van de etappe gelost waren, toonde de Fransman zich de snelste in de massasprint. Fernando Gaviria werd tweede, Giacomo Nizzolo derde.

Daags na de finish op de Etna, waar vluchter Juan Pedro López de roze trui greep, stond er weer een wat minder lastige etappe op het programma. De verwachting was dat de 174 kilometer lange rit tussen Catania en Messina in een sprint zou eindigen, al was het nog wel de vraag of alle snelle mannen daar bij zouden zijn. Onderweg moest namelijk de Portella Mandrazzi (20 kilometer aan 4%) beklommen worden. Na de top was het nog wel 100 kilometer tot de finish.

Vrijwel direct na de start reden er vijf renners weg: Jaako Hanninen (AG2R-Citroën), Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF), Mirco Maestri (EOLO-Kometa) en, alweer voor de derde keer deze Giro, het inmiddels bekende duo van Drone Hopper-Androni Giocattoli: Filippo Tagliani en Mattia Bais. Het vijftal reed een maximale voorsprong van iets meer dan vier minuten bijeen. Op dit punt kwam het peloton, waar Thomas De Gendt (Lotto Soudal), Pieter Serry (Quick Step-Alpha Vinyl) en Trek-Segafredo de leiding namen, aan bij de eerste tussensprint. Enkel Biniam Girmay ging voor de punten die daar nog te rapen waren. Hij sloop zo drie dichterbij de drager van het paars, Mathieu van der Poel.

Alpecin-Fenix trekt door

Niet lang hierna werd er begonnen aan de Portella Mandrazzi. In het peloton ging het tempo wat omhoog, waardoor het gat met de vluchters wat kleiner werd, maar volle bak werd er in eerste instantie niet gereden. Pas voorbij halverwege de beklimming namen de mannen van Alpecin-Fenix, in dienst van Mathieu van der Poel, het commando over om de koers hard te maken. Caleb Ewan was hier een van de eerste slachtoffers van. Daarna moest ook Mark Cavendish passen. Vijf renners van Quick-Step Alpha Vinyl wachtten de Brit op, in de hoop dat ze hem later nog terug konden brengen.

Arnaud Démare, die er twee kilometer voor de top af moest, werd ook meteen omringd door zijn ploeggenoten. Eenmaal boven was zijn achterstand niettemin al een minuut en twintig seconden. Cavendish reed al op bijna drie minuten, terwijl Ewan tegen een achterstand van meer dan vier minuten aankeek. Ondertussen had Maestri in de kopgroep de volle buit wat betreft de bergpunten gepakt. Bergtruidrager Lennard Kämna pikte, als eerste van het peloton, ook nog een puntje mee.

Intermarché-Wanty-Gobert

In de afdaling zagen we vooral Intermarché-Wanty-Gobert op kop van het peloton. Het strakke tempo dat zijn hanteerde kon niet voorkomen dat Démare terug kon keren, maar zorgde er wel voor dat de vier overgebleven vluchters – Tagliani was vroeg in de afdaling al gelost – op ruim vijfenzestig kilometer van de finish weer ingerekend werden. Ook Israel-Premier Tech, de ploeg van Giacomo Nizzolo, en het UAE Emirates van Fernando Gaviria droegen hier een steentje aan bij. Zij waren Cavendish eveneens liever kwijt dan rijk. Van Ewan hadden ze überhaupt niets meer te vrezen.

Uiteindelijk staakten ook Cavendish en zijn ploeggenoten de strijd. Nadat ook Groupama-FDJ vooraan mee op kop begon te rijden, stopten ze met nog zo’n vijftig kilometer te gaan met achtervolgen. Vervolgens was het in gestrekte draf richting de finish. Een massasprint met was onvermijdelijk, maar voordat het zo ver was, was er nog een bonificatiesprint. Almeida kwam daar als tweede door en pakte zodoende twee seconden. Ongeveer op dit moment kwam ook het nieuws binnen dat Filippo Fiorelli uit de wedstrijd was gestapt.

Démare de snelste

Vooral Alpecin-Fenix, Groupama-FDJ en Israel-Premier Tech reden op kop tot de diepe finale, toen er verschillende treintjes werden gevormd. Terwijl Mathieu van der Poel in de laatste kilometer in de verdrukking kwam, werd Arnaud Démare perfect gebracht door zijn ploeg. Ramon Sinkeldam, die de rol als laatste man had omdat Jacopo Guarnieri gelost was, trok de sprint perfect aan, waarna zijn Franse kopman het vakkundig afmaakte. Fernando Gaviria werd tweede, Giacomo Nizzolo derde.