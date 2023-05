Arnaud Démare klopt Milan Menten en Arvid de Kleijn in tweede etappe Boucles de la Mayenne

Arnaud Démare (Groupama-FDJ) heeft de tweede etappe in de Boucles de la Mayenne gewonnen. De Fransman was in de sprint net te snel voor de Belg Milan Menten (Lotto Dstny) en de Nederlander Arvid de Kleijn (Tudor). De Spanjaard Oier Lazkano van Movistar blijft leider in het klassement.



De tweede etappe naar Meslay-Du-Maine kende ruim 181 kilometer en was overwegend vlak. Met slechts drie korte gecategoriseerde beklimmingen leek de rit op het lijf geschreven van de rappe mannen. De eerste vlucht van de dag bestond uit drie Fransen: Cyril Barthe (Burgos-BH), Léo Danès (CIC U Nantes Atlantique) en Samuel Leroux (Van Rysel-Roubaix Lille Métropole).

Met nog 65 kilometer te gaan werd het drietal vroeg ingerekend. Hierna koos de Belg Dimitri Peyskens (Bingoal WB) voor de aanval, een kreeg later gezelschap van de Fransen Jérémy Leveau (Van Rysel-Roubaix Lille Métropole) en Jean-Louis Le Ny (Nice Métropole Côte d’Azur). Dit drietal kreeg de ruimte van het peloton, maar bleef binnen schootsafstand.

Met nog dertien kilometer te gaan werd ook deze kopgroep ingerekend door het peloton en mochten de sprintersploegen zich gaan voorbereiden op de massasprint. Groupama-FDJ en Tudor domineerden aan kop van het peloton in dienst van respectievelijk Démare en De Kleijn. De laatste vijf kilometer verliep chaotisch en twee keer ontsnapte het peloton aan een valpartij.

Démare begon met nog twee man voor zich aan de slotkilometer en ging met zo’n 250 meter te gaan de sprint aan. Menten en De Kleijn kwamen nog snel opzetten maar bleken niet in staat de Fransman te remonteren en werden tweede en derde. Lazkano blijft leider in het klassement. Morgen wordt nog de laatste etappe gereden in de Franse meerdaagse.