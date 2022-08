Arnaud Démare klopt Olav Kooij in slotrit Ronde van Polen, Ethan Hayter eindwinnaar

De zevende en laatste etappe van de Ronde van Polen is gewonnen door Arnaud Demare. De Fransman was in de massasprint sneller dan Olav Kooij, die tweede werd. De eindzege van Ethan Hayter kwam in de slotrit niet meer in gevaar, Thymen Arensman sloot de zevendaagse als tweede af.

De slotrit van de Ronde van Polen ging van Valsir naar Kraków over een afstand van 178 kilometer. De renners kregen nog drie geclassificeerde beklimmingen voor de wielen geschoven, maar na de laatste serieuze klim was het nog bijna 140 kilometer rijden. De kans dat er nog grote verschuivingen in de top van het algemeen klassement zouden komen, leek dus klein. Leider Ethan Hayter zou vooral op zijn fiets moeten blijven zitten en onderweg niks tegen moeten komen.

Natuurlijk moest er ook geen gevaarlijke vroege vlucht wegrijden. In de openingsfase gebeurde dat wel even, toen Quinten Hermans meesloop met een kopgroep van zeven. Hermans stond twintigste op slechts een minuut en acht seconden van Hayter. De aanvallers sloegen in eerste instantie een mooi gat, maar de klassementsploegen voelden de dreiging en besloten de bres direct te dichten. Daarna reed er al snel een kopgroep weg die wél de zegen kreeg. Julius Johansen (Intermarché-Wanty-Gobert), Alessandro De Marchi (Israel-Premier Tech), Syver Wærsted (Uno-X) en Jarrad Drizners (Lotto Soudal) waren de gelukkigen.

Felix Gall in de chasse patat

Op dit moment zag Hayter, die toch wat tegen was gekomen, het moment gekomen om van fiets te wisselen. Ondertussen probeerde Patryk Stosz, de leider in het tussensprintklassement, en Felix Gall, de nummer vijftien van het klassement, de sprong naar de vier vooraan nog te maken. Dat lukte niet. Het duo kwam in de welbekende chasse patat. In de heuvelzone vielen ze – eerst Stosz, daarna Gall – terug in het peloton. De vier vooraan verzamelden ondertussen vier minuten voorsprong. Drizners pakte daarnaast genoeg bergpunten om zich te verzekeren van de eindwinst in het bergklassement.

Hoewel de rit ogenschijnlijk gezapig verliep, ging het vooraan blijkbaar behoorlijk hard. Te hard voor Wærsted alleszins, want de Noor moest met nog zeventig kilometer te rijden zijn medevluchters laten gaan. De drie overblijvers bleven er vol voor gaan, maar hun voorsprong slonk langzaam maar zeker. Uiteindelijk bleef De Marchi het langst vooruit. Nadat hij Drizners en Johansen over boord had gegooid, hield hij het solo uit tot elf kilometer voor de streep.

Sprinten voor de zege

Het avontuur van de Italiaan zat er evenwel nog niet op. Op dit punt kreeg hij namelijk opnieuw gezelschap: Nans Peters (AG2R Citroën) maakte de sprong vanuit het peloton en zorgde ervoor dat ook De Marchi nog even vooruit bleef. Met nog vijf kilometer te gaan was het dan wel echt voorbij voor beiden en konden we ons opmaken voor een massasprint. Arnaud Démare bleek daarin de snelste. De Fransman kwam van achteruit en klopte zo Olav Kooij, die tweede werd.

In de top van het algemeen klassement waren geen wijzigingen meer. Ethan Hayter werd eindwinnaar, Thymen Arensman beëindigde de zevendaagse als tweede.